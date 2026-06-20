Ăn bánh bao mỗi ngày suốt 3 tháng, người đàn ông 75 tuổi nhận kết quả bất ngờ

Cụ ông 75 tuổi trước đó không mắc tăng huyết áp, tiểu đường hay mỡ máu cao, bất ngờ phát hiện chỉ số đường huyết vượt ngưỡng bình thường trong lần khám sức khỏe định kỳ.

Theo bác sĩ y học cổ truyền La Bội Lâm, Viện trưởng của Phòng khám Y học cổ truyền Joy Clinic, Đài Loan (Trung Quốc), nguyên nhân có thể liên quan đến thói quen ăn bánh bao thịt đông lạnh gần như mỗi ngày trong suốt 2-3 tháng sau khi bệnh nhân này phẫu thuật, theo China Times .

Bác sĩ La Bội Lâm cho biết, trước đây sức khỏe của bệnh nhân khá tốt, không mắc các bệnh lý chuyển hóa phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu.

Tuy nhiên, trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây, kết quả cho thấy chỉ số HbA1c (đường huyết trung bình trong 2-3 tháng) đã vượt ngưỡng cho phép, trong khi đường huyết lúc đói lên tới 140 mg/dL (cao hơn mức bình thường là 70-99 mg/dL). Bên cạnh đó, nam bệnh nhân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải và thiếu năng lượng.

Khi tìm hiểu về chế độ ăn uống gần đây của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện sau ca phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo, do đầu gối đau nhức khiến việc nấu ăn trở nên khó khăn, ông chuyển sang ăn bánh bao thịt hành đông lạnh bán trong siêu thị cho thuận tiện.

Gần như ngày nào ông cũng có ít nhất một bữa chỉ ăn bánh bao thịt. Việc này kéo dài liên tục khoảng 2-3 tháng.

Ảnh minh hoạ.

Nhiều người cho rằng bánh bao thịt khá đầy đủ dinh dưỡng vì có vỏ bột, rau và nhân thịt. Tuy nhiên, lượng rau trong loại thực phẩm này thường rất ít. Theo phân tích của bác sĩ, phần vỏ bánh bao được làm từ tinh bột tinh chế, có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau khi ăn. Trong khi đó, nhân thịt nhiều mỡ làm tăng tổng lượng calo nạp vào cơ thể.

Nếu thường xuyên thay thế bữa ăn bằng những thực phẩm chế biến sẵn như bánh bao, cơ thể sẽ dễ rơi vào tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng, thừa năng lượng nhưng lại thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất từ rau xanh.

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, những món ăn nhiều chất béo, giàu năng lượng như vậy được xếp vào nhóm thực phẩm "cao lương mỹ vị", dễ làm suy yếu chức năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể, khiến các chất dư thừa tích tụ. Điều này không chỉ gây khó kiểm soát đường huyết mà còn có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi, nặng đầu, thiếu tỉnh táo sau khi ăn.

Đối với những trường hợp tăng đường huyết liên quan đến chế độ ăn uống, bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn và tinh bột tinh chế, đồng thời giảm tần suất sử dụng đồ đông lạnh, thực phẩm nhiều dầu mỡ. Thay vì bột mì trắng, người dân có thể ưu tiên các nguồn tinh bột nguyên cám như yến mạch, khoai lang, gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt.