Bữa sáng kiểu này giúp giảm đường huyết trong 4 tuần

Một nghiên cứu mới cho thấy bữa sáng giàu protein có chứa các sản phẩm từ sữa có thể giúp cải thiện đáng kể đường huyết ở người mắc đái tháo đường type 2.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Diabetologia , những người tham gia áp dụng chế độ ăn với nguyên tắc "bữa sáng thịnh soạn, bữa trưa vừa phải và bữa tối ít tinh bột" đã ghi nhận nhiều cải thiện về chuyển hóa chỉ sau 4 tuần.

Chuyên gia dinh dưỡng Tseng Chien-Ming cho biết điểm cốt lõi của chế độ ăn này không phải là loại bỏ hoàn toàn tinh bột mà là điều chỉnh thời điểm tiêu thụ và tăng cường protein vào đầu ngày.

Giảm trung bình 30 mg/dL đường huyết lúc đói

Trong nghiên cứu, người tham gia được yêu cầu hạn chế carbohydrate vào đầu ngày và ưu tiên các bữa sáng giàu protein có chứa các sản phẩm từ sữa như sữa tươi, sữa chua hoặc phô mai.

Kết quả cho thấy chế độ ăn này giúp giảm cảm giác đói, hạn chế cơn thèm đồ ngọt và cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết. Sau 4 tuần, lượng đường huyết lúc đói của người tham gia giảm trung bình khoảng 30 mg/dL.

Bên cạnh đó, các chỉ số quan trọng khác cũng được cải thiện, bao gồm xu hướng giảm hemoglobin glycated (HbA1c) và tăng khoảng 9% thời gian đường huyết nằm trong ngưỡng mục tiêu (Time in Range - TIR). Điều này cho thấy mức đường huyết được duy trì ổn định hơn trong suốt cả ngày.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận sự thay đổi tích cực trong biểu hiện của những gene liên quan đến đồng hồ sinh học của cơ thể, yếu tố được cho là có vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển hóa glucose.

Không cần cắt bỏ hoàn toàn tinh bột

Theo chuyên gia Tseng Chien-Ming, nhiều người thường cho rằng muốn kiểm soát đường huyết phải kiêng hoàn toàn tinh bột. Tuy nhiên, bằng chứng từ nghiên cứu cho thấy điều quan trọng hơn là lựa chọn đúng loại thực phẩm, kết hợp hợp lý và ăn vào thời điểm phù hợp.

Ông gợi ý một số bữa sáng cân bằng giữa protein, chất xơ và carbohydrate hấp thu chậm:

- Sữa chua không đường kết hợp yến mạch, các loại hạt và trứng luộc.

- Sữa tươi hoặc sữa đậu nành không đường dùng cùng bánh mì nguyên cám, trứng và rau củ.

- Sữa chua Hy Lạp ăn kèm một lượng nhỏ trái cây và các loại hạt.

Bữa sáng với sữa chua, ngũ cốc và trái cây.

- Trứng tráng phô mai cùng salad rau xanh và một phần nhỏ ngũ cốc nguyên hạt.

- Sữa tươi, trứng luộc và nửa củ khoai lang.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sự kết hợp giữa protein và carbohydrate chất lượng cao vào bữa sáng có thể làm chậm quá trình hấp thu đường, giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau ăn.

Không phải ai cũng nên áp dụng

Dù kết quả nghiên cứu mang lại nhiều triển vọng, các chuyên gia cảnh báo không nên hiểu sai rằng người mắc đái tháo đường cần uống thật nhiều sữa hoặc phải loại bỏ hoàn toàn tinh bột vào bữa tối.

Nghiên cứu được thực hiện trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về tổng năng lượng và tỷ lệ các chất dinh dưỡng. Vì vậy, việc áp dụng cần được cá thể hóa theo tình trạng sức khỏe của từng người.

Những người mắc bệnh thận mạn tính, không dung nạp lactose, dị ứng với sản phẩm từ sữa, rối loạn mỡ máu chưa được kiểm soát hoặc đang sử dụng insulin và các thuốc hạ đường huyết nhóm sulfonylurea cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chế độ ăn cho người đái tháo đường không chỉ là câu chuyện "ăn gì" mà còn là "ăn khi nào" và "kết hợp thực phẩm ra sao". Một bữa sáng cân đối, giàu protein và được xây dựng phù hợp với nhu cầu cá nhân có thể trở thành chìa khóa giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn trong cuộc sống hằng ngày.