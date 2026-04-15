Ưng Hoàng Phúc bán biệt thự

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ thông tin rao bán một căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết: "Phúc cần ra hàng một căn biệt thự vị trí cực đẹp view trực diện sân golf, hồ bơi trong khu golf 18 lỗ kết hợp nghỉ dưỡng tại Long An, Tây Ninh" .

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là dòng bất động sản dành cho giới thượng lưu, gắn liền với phong cách sống nghỉ dưỡng.

Clip Ưng Hoàng Phúc giới thiệu căn biệt thự anh cần bán

Theo chia sẻ của Ưng Hoàng Phúc, căn biệt thự song lập có chiều ngang 10m, chiều dài 20m, nằm trong khuôn viên rộng lớn với hệ sinh thái xanh lên đến hơn 100ha, bao gồm thảm cỏ, hồ cảnh quan và sân golf tiêu chuẩn. Đây là mô hình bất động sản kết hợp nghỉ dưỡng đang được nhiều nhà đầu tư săn đón, khi vừa phục vụ nhu cầu thư giãn, vừa có khả năng sinh lời.

Đây không phải là lần đầu tiên Ưng Hoàng Phúc rao bán nhà. Trước đó, nam ca sĩ gây chú ý khi bán một căn nhà mặt tiền nằm trên con đường sầm uất ở quận Bình Chánh cũ, TP.HCM với giá 12 tỷ đồng. Cơ ngơi này của anh có diện tích 80m2, gồm 4 tầng với không gian rộng rãi, thoáng mát, màu sắc đen - trắng chủ đạo.

Căn nhà mặt tiền vợ chồng Ưng Hoàng Phúc từng rao bán vào năm 2025

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981 tại An Giang. Những ngày đầu bước chân vào showbiz, anh nhanh chóng ghi dấu ấn khi trở thành một trong những thành viên chủ chốt của nhóm nhạc 1088 - cái tên đình đám một thời của làng nhạc Việt.

Sau khi nhóm tan rã, nam ca sĩ chuyển hướng hoạt động solo và gia nhập công ty giải trí WePro. Tại đây, anh dần khẳng định vị thế riêng, trở thành giọng ca quen thuộc và được yêu mến rộng rãi, đặc biệt với thế hệ khán giả 8X, 9X.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Ưng Hoàng Phúc không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Một thời gian dài, anh phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật vì mắc bệnh thoát vị đĩa đệm và sang nước ngoài điều trị.

Ưng Hoàng Phúc hiện có cuộc sống viên mãn bên bà xã người mẫu và các con

Sau biến cố sức khỏe trong quá khứ, Ưng Hoàng Phúc chọn cuộc sống cân bằng hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ bên vợ Kim Cương và các con. Ngoài hoạt động âm nhạc, anh còn lấn sân sang kinh doanh, đầu tư.

Nam ca sĩ hiện là chủ một công ty truyền thông mang tên mình với vốn điều lệ lên đến 14 tỷ đồng, anh sở hữu 80%. Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc cũng làm chủ loạt showroom chuyên kinh doanh các sản phẩm, thiết bị điều trị bệnh về cột sống, xương khớp, thoát vị đĩa đệm cũng như mỹ phẩm với nhiều chi nhánh lớn.