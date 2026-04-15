Bạn gái tin đồn của Hứa Quang Hán: "Mặt học sinh body phụ huynh", mặc đẹp không trượt phát nào với toàn món basic

Sáng 14/4, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng trước nghi vấn "chồng quốc dân" Hứa Quang Hán đang hẹn hò với thành viên Tzuyu (Chu Tử Du) của nhóm nhạc Kpop TWICE. Nguồn cơn bắt đầu từ việc nam diễn viên xuất hiện tại concert của TWICE ở Đài Bắc, sau đó còn chụp ảnh thân mật với mẹ của Tử Du tại hậu trường.

Cùng thời điểm, nhiều bài đăng ẩn danh trên các diễn đàn giải trí liên tục gọi tên hai nhân vật, khiến nghi vấn lan rộng với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng một giờ, từ khóa liên quan đã vươn lên top 1 hot search Weibo, thu hút hơn 40 triệu lượt xem. Dù chưa có xác nhận chính thức, câu chuyện này vẫn khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngừng, bởi sức hút của cả hai đều thuộc hàng top châu Á.

Bức ảnh nguồn cơn của nghi vấn hẹn hò.

Chu Tử Du sinh năm 1999 tại Đài Loan. Ngay từ khi ra mắt cùng TWICE, Tzuyu đã gây chú ý với gương mặt thanh tú, chiều cao nổi bật và thần thái sáng sân khấu. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện về nhan sắc của nhóm, góp phần tạo nên thành công của nhiều bản hit đình đám. Tên tuổi của Tzuyu còn gắn liền với các bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế. Năm 2019, cô đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler, vượt qua nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trong suốt nhiều năm, Tzuyu vẫn duy trì thứ hạng cao và độ nhận diện ổn định trên toàn cầu.

Tzuyu nhiều năm liền giữu thứu hàng cao trên các BXH nhan sắc quốc tế.

Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt, Tzuyu còn từng viral toàn thế giới khi xuất hiện tại show của Victoria's Secret năm 2025. Nữ idol nhanh chóng chiếm trọn spotlight với tạo hình gợi cảm, khoe vóc dáng nổi bật và thần thái ngày càng trưởng thành. Outfit ôm sát kết hợp chân váy ánh kim cùng layout makeup bắt sáng giúp cô nổi bật ngay từ khoảnh khắc xuất hiện, đánh dấu màn lột xác rõ nét cả về hình ảnh lẫn phong cách của em út TWICE.

Tạo hình từng viral toàn cầu của Tzuyu.

Về phong cách thời trang, Tzuyu chọn sự tối giản nhưng hiệu quả. Trong một bức ảnh dạo phố được nữ idol đăng tải trên trang Instagram cá nhân, Tzuyu diện một set denim gồm quần short khoe đôi chân dài và áo khoác dáng crop tôn trọn tỉ lệ cơ thể. Khi đã mặc nguyên set, nữ idol sẽ chú trọng vào phụ kiện như túi xách và giày để tổng thể không bị "ngợp".

Tử Du thường xuyên diện các dáng áo gile vest nhằm khoe lợi thế bờ vai mảnh mai hút mắt. Kiểu trang phục này vừa mang vẻ đẹp thanh lịch lại không quá già dặn. Điểm đáng tham khảo trong style của Tzuyu là cách cô nàng mix&match phụ kiện làm điểm nhấn cho outfit, ở trường hợp này là set vòng cổ nhiều tầng cùng thắt lưng bản to thiết kế thú vị, giúp bộ đồ vốn mang vibe công sở trông cuốn hút hơn rất nhiều.

Theo đuổi phong cách "lai" giữa năng động và thanh lịch, Tử Du khi dạo phố chọn kết hợp chân váy túi hộp dài cùng áo tanktop họa tiết lưới điệu đà. Cô nàng hoàn thiện outfit bằng boots da và thắt lưng bản to cá tính. Combo tưởng chừng lệch pha này nhờ lựa chọn tone màu tương đồng lại hợp nhau một cách hoàn hảo.

Trong chuyến du lịch biển, Tử Du ưu tiên các dáng áo 2 dây vừa mát mẻ vừa thoải mái. Để tổng thể có thêm điểm nhấn, nữ idol kết hợp cùng chân váy xanh thiết kế lạ mắt, ôm sát tôn trọn body nóng bỏng.

Một lần nữa thú chơi phụ kiện cầu kỳ của người đẹp 9x lại phát huy hiệu quả. Cô nàng chọn áo croptop trắng lệch vai kết hợp quần jeans ống rộng họa tiết. Các phụ kiện trang sức nổi bật như khuyên tai vòng bản lớn, vòng cổ nhiều tầng, dây chuyền bụng,.. chính là "linh hồn" làm nên outfit.