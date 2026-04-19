Mây tầng nào gặp gió tầng ấy: Thiếu gia cùng tiểu thư Hà thành kết hôn, nhà chung là duplex xa hoa bạc tỉ

Vũ Hải Nam và Hương Nhi (Nhi Irene) là cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật, profile ấn tượng và cuộc sống giàu có. Hải Nam sinh năm 1993, cựu du học sinh Pháp, hiện kinh doanh thời trang và đầu tư bất động sản. Trong khi đó, Hương Nhi sinh năm 2000, cựu du học sinh Singapore, sở hữu thương hiệu thời trang riêng và có hơn 86.000 người theo dõi trên Instagram.

Cả hai từng xuất hiện trên chương trình Người Ấy Là Ai năm 2022, sau đó tiếp tục gây sốt với màn cầu hôn dưới chân tháp Eiffel và đám hỏi ngập dàn siêu xe triệu đô vào tháng 10/2024, trước khi chính thức làm đám cưới sau gần 4 năm bên nhau.

Hiện Hải Nam - Hương Nhi đang sống hạnh phúc bên nhau.

Bởi sự giàu có của cặp đôi đã được thể hiện khá rõ qua những cột mốc quan trọng, nên sau khi kết hôn, nhiều người cũng bắt đầu tò mò về tổ ấm mà Hải Nam và Hương Nhi cùng xây dựng. Cho đến đầu năm 2025, những hình ảnh về căn hộ duplex mới của cặp đôi mới dần được hé lộ.

Căn duplex do đơn vị Minimalist Design thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản, thiên về cảm giác sang trọng và có độ hoàn thiện rất cao. Tone màu chủ đạo xoay quanh các gam trung tính như be sáng, nâu gỗ, xám đá, đen và điểm thêm ánh sáng vàng ấm để tạo chiều sâu. Không gian sử dụng nhiều chất liệu cao cấp như đá vân mây, gỗ tối màu, kính khói, da và kim loại, giúp tổng thể vừa lạnh theo tinh thần contemporary luxury, vừa đủ ấm nhờ hệ đèn hắt và bề mặt gỗ. Cách phối vật liệu cũng cho thấy chủ đích rõ ràng: tối giản về màu nhưng giàu chi tiết ở chất cảm.

Nguồn: Minimalist Design.

Phòng khách mang tinh thần mở, thoáng và rất bề thế nhờ trần cao kiểu thông tầng và hệ thống cửa sổ kịch trần lớn mang ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn nhà. Khu vực này sử dụng bảng màu be, kem, nâu da và xám đá, tạo cảm giác sang nhưng không quá phô trương. Sofa sáng màu kết hợp gối tựa nâu caramel giúp không gian mềm hơn, trong khi bàn trà đá kích thước lớn lại tạo điểm nhấn mạnh về độ đắt giá và chắc chắn.

Mảng tường TV được xử lý tối giản với các đường phào dọc, ốp gỗ và đèn hắt âm, khiến tổng thể gọn, sạch và hiện đại. Một điểm nổi bật khác là các ô trưng bày có đèn phía sau đặt tượng Bearbrick, vừa tăng tính cá nhân, vừa khiến phòng khách có cảm giác như một không gian sống của người trẻ có gu và có chất sưu tầm.

Bàn ăn được đặt liền mạch với phòng khách theo dạng không gian mở, giúp toàn bộ tầng dưới có sự kết nối rất tự nhiên. Khu này nổi bật với bàn ăn mặt đá lớn, ghế bọc da sáng màu chân đen và hệ đèn thả tròn đơn giản nhưng tinh tế. Phía sau bàn ăn là mảng tường trang trí có các hốc vòm phát sáng, tạo hiệu ứng thị giác rất đẹp và khiến khu vực này có cảm giác như một góc fine dining thu nhỏ trong nhà. Cách phối ánh sáng ở khu bàn ăn rất khéo, đủ ấm để tạo sự quây quần nhưng vẫn giữ được chất sang trọng, cao cấp.

Bếp đi theo phong cách tối giản hiện đại, không quá phô bày thiết bị mà tập trung vào hình khối và vật liệu. Đảo bếp bo tròn với chân đế kim loại ánh đồng là điểm nhấn thị giác rất mạnh, vừa khác biệt vừa giúp không gian bớt cứng. Mặt đá tối màu kết hợp ghế bar chân cao màu đen khiến khu vực này có cảm giác thời thượng, hơi hướng lounge hoặc bar mini tại gia. Phần tủ bếp và hệ kệ sau bếp sử dụng đá vân mây kết hợp ánh sáng âm, vừa tăng độ sang vừa tạo chiều sâu cho background. Đây là kiểu bếp không chỉ để sử dụng mà còn rất hợp để tiếp khách hoặc trở thành một phần của lifestyle trong nhà.

Cầu thang là một trong những chi tiết nổi bật nhất của căn duplex. Toàn bộ bậc thang ốp đá vân lớn, kết hợp kính và chi tiết màu tối, tạo nên cảm giác rất mạnh về độ sang và độ chịu chi. Thiết kế cầu thang thiên về hình khối rõ ràng, sắc nét, giúp khu vực chuyển tầng trở thành một điểm nhấn kiến trúc chứ không đơn thuần là lối đi. Nhìn từ trên xuống hay từ ngang sang, phần đá vân mây đều tạo hiệu ứng thị giác đẹp, khiến chiếc cầu thang gần như trở thành điểm đắt giá của cả căn nhà.

Phòng ngủ chính mang tinh thần tối giản nhưng ấm áp hơn không gian sinh hoạt chung. Tone màu chủ đạo vẫn là be, nâu gỗ và xám, kết hợp ánh sáng dịu để tạo cảm giác thư giãn. Phần đầu giường được thiết kế thành một mảng lớn bọc nệm, đan xen chi tiết đá và ánh sáng hắt, giúp bức tường đầu giường có chiều sâu mà không cần quá nhiều decor. Nội thất trong phòng được tiết chế vừa đủ, nhấn vào sự rộng rãi, thoáng và cảm giác nghỉ ngơi. Rèm hai lớp cùng hệ cửa kính lớn giúp phòng ngủ đón sáng tốt, đồng thời giữ được vẻ mềm mại giữa tổng thể khá mạnh về vật liệu cứng.

Phòng ngủ phụ có ngôn ngữ thiết kế đồng bộ với toàn nhà nhưng gọn hơn và trẻ hơn. Không gian vẫn sử dụng tông trung tính, nội thất âm tường và bàn làm việc tích hợp để tối ưu diện tích. Điểm đặc biệt là các chi tiết trang trí được tiết chế rất kỹ, khiến căn phòng trông ngăn nắp, hiện đại và phù hợp với người trẻ. Tuy không cầu kỳ, nhưng nhờ ánh sáng âm, vật liệu gỗ và cách xử lý đầu giường, căn phòng vẫn giữ được cảm giác sang xịn chứ không hề đơn điệu.

Phòng thay đồ được thiết kế rất ấn tượng, mang cảm giác như một boutique mini tại gia. Hai bên là hệ tủ kính tối màu phản chiếu ánh sáng, tạo chiều sâu và tăng cảm giác xa xỉ. Ở giữa đặt một bench đen kiểu dáng hiện đại, giúp không gian trông chỉn chu và đúng tinh thần dressing room cao cấp. Trần phòng thay đồ còn được xử lý hiệu ứng như bầu trời sao, kết hợp với ánh sáng hắt ấm ở hai bên, tạo nên cảm giác khá điện ảnh và khác biệt. Khu bàn trang điểm đặt cuối phòng, nhỏ gọn nhưng tinh tế, đủ để hoàn thiện một không gian thay đồ vừa công năng vừa đẹp.

Điểm nổi bật nhất của căn duplex này là sự kết hợp giữa tối giản hiện đại và luxury đương đại. Không gian không sử dụng quá nhiều màu, cũng không bày biện dày đặc, nhưng vẫn tạo cảm giác rất giàu nhờ vật liệu cao cấp, tỷ lệ không gian đẹp, hệ ánh sáng tinh tế và cách xử lý chi tiết đầy dụng ý. Nhìn vào căn nhà này, người ta cũng phần nào thấy được sự đồng điệu của Hải Nam và Hương Nhi: hiện đại, chỉn chu, yêu cái đẹp và không cần phô trương quá nhiều nhưng vẫn toát lên đẳng cấp rất riêng.