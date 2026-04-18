Triệu Lộ Tư đời thường: Mặc đẹp không trượt phát nào, là "nữ thần" số 1 của Taobao Trung Quốc

Ở Cbiz, thời trang của Triệu Lộ Tư luôn khiến người ta không khỏi lấy làm lạ. Cô có thể nhiều lần mất điểm khi diện các trang phục cao cấp, xa xỉ nhưng chưa bao giờ bị chê ở style đời thường bình dân. Thậm chí còn là "sách giáo khoa" mặc đẹp hot nhất Taobao Trung Quốc.
Quả thật, style đời thường của nàng tiểu hoa sinh năm 1998, vừa nhẹ nhàng vừa có tính ứng dụng cao, bảo sao phái nữ cứ mê tít. Không chạy theo những set đồ quá cầu kỳ, cô nàng ưu tiên cách phối đơn giản, màu sắc tươi sáng cùng phom dáng thoải mái nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Chính sự tiết chế này giúp phong cách của Triệu Lộ Tư luôn cuốn hút, vừa dễ học theo vừa phù hợp để diện với nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Học theo công thức mix match của Triệu Lộ Tư, chị em có thể yên tâm mặc đẹp dạo phố mà không mất quá nhiều thời gian phối đồ. Cô nàng thường lựa chọn những trang phục cơ bản, nên việc tìm kiếm và mua sắm các item tương tự cũng trở nên vô cùng đơn giản.