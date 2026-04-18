Tiểu thư Sài thành 15 tuổi yêu, 20 tuổi lấy chồng: Ở biệt thự 3 tầng sáng nhất phố, qua 4 lần sinh nở vẫn đẹp như gái đôi mươi

Trong số hội con nhà giàu nổi tiếng của Việt Nam, Joyce Phạm từ lâu đã là cái tên quen thuộc. Cô tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, là ái nữ của đại gia Minh Nhựa, nên ngay từ khi còn rất trẻ đã gắn liền với hình ảnh một rich kid có cuộc sống đủ đầy, sang chảnh và luôn thu hút trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi xuất thân, Joyce Phạm còn khiến nhiều người quan tâm bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là Tâm Nguyễn cùng tổ ấm được đầu tư kỹ lưỡng, từ bên ngoài cho tới từng góc nhỏ bên trong.

Một trong những lần khoe nhà khiến dân mạng xuýt xoa là khi Joyce Phạm đăng tải hình ảnh căn biệt thự được trang hoàng rực rỡ dịp Tết. Chỉ với vài khung hình chụp mặt tiền ngôi nhà, ái nữ nhà Minh Nhựa đã đủ khiến cộng đồng mạng phải dừng lại ngắm nhìn. Căn biệt thự 3 tầng được phủ kín ánh đèn vàng ở các góc ban công, khiến toàn bộ không gian trở nên lung linh khi về đêm. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà nổi bật hẳn giữa khu phố, vừa ấm cúng vừa toát lên cảm giác xa hoa.

Chính Joyce Phạm cũng từng chia sẻ khá hào hứng về màn "thay áo" cho biệt thự này. Cô cho biết những năm trước không trang trí nhà, nhưng đến năm đó đã quyết định làm cho không gian trở nên ấm cúng hơn và phải sáng rực nhất khu phố mới thấy hài lòng.

Không dừng lại ở hệ thống đèn trang trí phủ khắp mặt ngoài, Joyce Phạm còn chuẩn bị nhiều hoa tươi đặt ở khoảng sân phía trước để tăng thêm vẻ rực rỡ cho căn nhà. Chính những chi tiết này khiến tổng thể biệt thự không chỉ nổi bật bởi độ sáng mà còn mang lại cảm giác được chăm chút rất kỹ, vừa lộng lẫy nhưng vẫn giữ được nét ấm áp của không gian gia đình.

Trước đó, Joyce Phạm cũng từng nhiều lần hé lộ không gian sống bên trong căn nhà của mình. Dễ nhận ra đây là một tổ ấm được đầu tư chỉn chu, tiện nghi và mang màu sắc rất riêng của hai vợ chồng trẻ. Trong căn nhà tọa lạc ở vị trí đắc địa, Joyce Phạm và Tâm Nguyễn lựa chọn phong cách trang trí trẻ trung, hiện đại, khá gần với thẩm mỹ của giới trẻ hiện nay. Tổng thể không quá cầu kỳ hay nặng tính phô trương, nhưng càng nhìn kỹ lại càng thấy giá trị của từng món đồ trong nhà đều không hề nhỏ.

Căn nhà với tone trắng chủ đạo, được sắp xếp gọn gàng và góc nào cũng tràn ngập không khí sinh hoạt của gia đình.

Từ phòng khách đến phòng ngủ, không gian sống của Joyce Phạm chủ yếu sử dụng những gam màu trung tính như trắng và đen. Cách phối màu này giúp căn nhà trông hiện đại, gọn gàng và có phần cá tính hơn. Nội thất được chọn theo hướng đơn giản, không rườm rà, nhưng chính sự tiết chế ấy lại tạo nên cảm giác sang xịn rất rõ. Phòng ngủ được bày trí theo hướng tối giản, mang lại cảm giác ấm cúng và dễ chịu, trong khi một số góc nhỏ trong nhà lại khiến người xem phải chú ý bởi sự xuất hiện của nhiều thiết bị điện tử đắt tiền.

Phòng ngủ.

Một điểm nhấn khác trong không gian sống của cặp đôi là những chiếc đèn neon được sử dụng để tạo cá tính cho căn phòng. Ở phòng khách, hai vợ chồng còn trang trí đèn có tên của cả hai.

Phòng khách.

Bên cạnh đó, không gian còn được tô điểm bằng các mô hình Bearbrick và xe hơi đắt đỏ, vốn là thú chơi quen thuộc của những người có điều kiện. Những món decor này không chỉ làm đẹp nhà mà còn phần nào phản ánh gu sống và sở thích của Joyce Phạm cùng ông xã.

Khu trưng bày mô hình.

Nếu có góc nào khiến dân mạng phải trầm trồ nhiều nhất, đó chắc chắn là khu vực để đồ hiệu của hai vợ chồng. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy nơi này tràn ngập mùi tiền với đủ loại giày, túi xách, phụ kiện và mô hình đến từ các thương hiệu xa xỉ. Đây cũng là một trong những góc sống ảo quen thuộc của Tâm Nguyễn, đồng thời cho thấy độ đầu tư rất lớn của cặp đôi cho không gian riêng tư trong nhà.

Phòng để quần áo.

Không gian sống của Joyce Phạm cũng phản ánh rõ lối sống hưởng thụ và sự đầu tư cho trải nghiệm cá nhân. Ngoài những góc decor sang chảnh, hai vợ chồng còn có phòng gym tại gia để phục vụ nhu cầu tập luyện.

Phòng gym tại gia.

Bên ngoài biệt thự là khoảng sân rộng, đủ chỗ cho vài chiếc xe lớn, đắt tiền, đúng với hình ảnh cuộc sống dư dả mà công chúng vẫn thường nhắc tới khi nói về gia đình Joyce Phạm.

Khoảng sân bên ngoài.

Không chỉ chăm chút cho bản thân, Joyce Phạm còn đầu tư kỹ cho không gian sống của các con. Cô chuẩn bị cho con căn phòng riêng được chia thành khu vui chơi và khu ăn uống, để các bé có thể thoải mái sinh hoạt và đùa nghịch ngay trong nhà.

Khu vực vui chơi của các con.

Nhìn tổng thể, nhà của Joyce Phạm mang đúng tinh thần của một rich kid thế hệ mới: bề ngoài nổi bật, bên trong hiện đại, tiện nghi và mỗi góc đều được chăm chút để vừa đẹp mắt vừa thể hiện gu sống đẳng cấp.

