Tôi "bơm nước" cho da căng mọng, "hồi sinh" da khô sần chỉ với 5 việc làm này

Thời tiết oi bức khiến da rất dễ rơi vào trạng thái mất nước: bề mặt có thể bóng dầu nhưng bên trong lại khô, sờ vào thấy sần sùi, kém mịn. Nếu không chăm đúng cách, da không chỉ xỉn màu mà còn nhanh xuống cấp. Muốn giữ làn da luôn căng mọng, ẩm mượt trong mùa hè, chị em có thể bắt đầu từ 5 thói quen đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả dưới đây.

1. Uống nước đủ và đúng cách

Da đẹp trước hết phải đủ nước từ bên trong. Khi cơ thể thiếu nước, da sẽ trở nên khô, kém sức sống và dễ lộ nếp nhăn li ti. Ngay sau khi ngủ dậy, nên uống một cốc nước để “đánh thức” cơ thể và bổ sung lượng nước đã mất sau một đêm. Trong ngày, cố gắng duy trì khoảng 1,5–2 lít nước tùy nhu cầu cơ thể.

Thêm vào đó, uống nước cũng cần đúng cách. Thay vì uống dồn dập một lúc, hãy chia nhỏ lượng nước để uống đều trong ngày, giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn. Ngoài nước lọc, có thể bổ sung thêm nước dừa, nước ép trái cây không đường hoặc các loại trà thanh nhiệt. Ngược lại, nên hạn chế nước ngọt, trà sữa nhiều đường vì dễ khiến da xỉn màu và nhanh mất nước hơn.

2. Dưỡng ẩm mỏng nhẹ nhưng đều đặn

Nhiều người nghĩ mùa hè da đã đổ dầu thì không cần dưỡng ẩm, nhưng thực tế càng thiếu ẩm, da càng tiết dầu nhiều hơn để bù lại. Điều quan trọng là chọn đúng kết cấu sản phẩm. Hãy ưu tiên gel hoặc lotion mỏng nhẹ, thấm nhanh, chứa các thành phần cấp nước như HA, glycerin hoặc panthenol. Dùng đều sáng và tối sẽ giúp da duy trì độ ẩm ổn định, hạn chế tình trạng khô căng hoặc bí bách.

3. Làm sạch da đúng cách, không “quá tay”

Trong thời tiết nóng, da dễ đổ mồ hôi và tích tụ bụi bẩn, nên việc làm sạch là rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu rửa mặt quá nhiều lần hoặc dùng sản phẩm làm sạch mạnh, da sẽ bị mất lớp dầu tự nhiên, dẫn đến khô và nhạy cảm hơn. Chỉ nên rửa mặt 2 lần mỗi ngày, kết hợp tẩy trang nhẹ nhàng - sạch sẽ vào buổi tối để da thông thoáng mà vẫn giữ được độ ẩm cần thiết.

4. Tăng cường “bơm nước” bằng mặt nạ và xịt khoáng

Những lúc da cảm thấy khô, nóng hoặc vừa đi nắng về, mặt nạ cấp ẩm sẽ là “cứu tinh” giúp da phục hồi nhanh chóng. Có thể duy trì 2–3 lần mỗi tuần với mặt nạ giấy hoặc mặt nạ gel để bổ sung độ ẩm tức thì. Bên cạnh đó, xịt khoáng cũng là cách tiện lợi để làm dịu và cấp nước cho da trong ngày. Sau khi xịt nên vỗ nhẹ để dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn, tránh để nước bay hơi ngược làm da khô hơn.

5. Bảo vệ da khỏi nắng và môi trường

Ánh nắng gay gắt là một trong những nguyên nhân khiến da mất nước nhanh chóng, trở nên sạm và kém đàn hồi. Vì vậy, chống nắng không chỉ để tránh đen da mà còn giúp duy trì độ ẩm và sự căng mịn. Hãy thoa kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi không ra ngoài quá lâu. Ngoài ra, nếu thường xuyên ngồi điều hòa, chị em cũng nên chú ý dưỡng ẩm kỹ hơn vì môi trường này dễ khiến da bị “hút ẩm” mà không nhận ra.