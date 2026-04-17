Trung Quốc 1,4 tỷ dân nhưng chỉ có 1 "bạch nguyệt quang" càng mặc đơn giản càng đẹp

Chương Nhược Nam là một trong những tiểu hoa đán được xứ tỷ dân yêu thích nhờ lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc cùng visual trong veo, đẹp tựa mối tình đầu. Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh, cô còn ghi điểm với phong cách thời trang tinh giản nhưng đầy cuốn hút. Style của mỹ nhân sinh năm 1996 không hề cầu kỳ, nhưng mỗi outfit đều xinh xắn, yêu kiều, càng nhìn càng thấy có sức hút rất riêng.

Hè này, chị em có thể dạo một vòng tủ đồ của Chương Nhược Nam để bỏ túi vài outfit nịnh dáng tôn da. Cô nàng chủ yếu diện những item đơn giản, dễ mặc dễ phối nên không quá khó để chị em có thể tìm được những thiết kế tương tự.

Chương Nhược Nam ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào khi diện mẫu váy dáng dài, nổi bật nhờ chi tiết ren và thiết kế nhiều tầng bay bổng. Đây là kiểu váy rất hợp với mùa hè, vừa nhẹ nhàng vừa dễ mặc. Nếu đang muốn làm mới tủ đồ, chị em có thể tham khảo những item tương tự, diện đi chơi, đi tiệc hay dạo phố đều ổn, cứ lên lên dáng là xinh sang, nổi bật ngay tắp lự.

Chương Nhược Nam theo đuổi phong cách đơn giản thanh lịch nên những outfit của cô cũng mang đúng vibe nhẹ nhàng, dễ chịu. Trong một outfit, cô chọn diện áo thun trơn phối cùng quần ống rộng, phom dáng ôm nhẹ nhưng vẫn rộng rãi để tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Thời điểm hiện tại đã "qua thời" của những mẫu áo rộng thùng thình, chị em rất nên ưu ái thiết kế ôm vừa đủ, khi diện vừa vẫn đảm bảo sự thoải mái vừa giúp tôn dáng hiệu quả.

Chương Nhược Nam gợi ý cho chị em một mẫu váy dạo phố vừa xinh vừa dễ mặc, đó là thiết kế váy dài với chi tiết lệch vai. Kiểu dáng này tạo điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng đủ thu hút, không quá cầu kỳ vẫn nổi bật. Mùa hè năm nay, các thiết kế lệch vai từ áo đến váy tiếp tục được ưa chuộng. Chị em có thể yên tâm diện vì vừa hợp trend, vừa giúp tôn nét nữ tính cho vẻ ngoài.

Vi vu dạo phố, Chương Nhược Nam khoe outfit xinh tươi với áo ba lỗ kẻ xanh, nhìn vừa tươi tắn vừa nổi bật dưới nắng hè. Đây cũng là gợi ý thú vị cho chị em, rằng đừng ngại thử những gam màu sáng, vì mùa hè chính là thời điểm lý tưởng để “refresh” tủ đồ với vài item rực rỡ hơn thường ngày. Ngoài ra, outfit mùa hè sẽ trông có điểm nhấn hơn nếu mix thêm một vài phụ kiện xinh xắn như mũ, túi nhỏ hay móc khóa. Chỉ cần thêm chút chi tiết là tổng thể đã khác hẳn, vừa năng động vừa bắt mắt hơn nhiều.

Theo đuổi style năng động, phóng khoáng, Chương Nhược Nam chọn diện áo thun ôm phối cùng quần short jeans, thêm thắt lưng để chia tỷ lệ cơ thể hài hòa. Chỉ cần mix thêm một chiếc mũ baker boy là tổng thể outfit đã xinh xắn và nổi bật hơn hẳn. Công thức mặc đẹp của cô đơn giản nhưng lúc nào cũng hiệu quả, đặc biệt dễ áp dụng trong đời thường.