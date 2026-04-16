Gái Việt xinh nhất trên đất Nhật: Được 1,7 triệu người bấm theo dõi Instagram, mặc đẹp đến nỗi trở thành "hệ tư tưởng"

Wyn Anh (tên thật Đỗ Quỳnh Anh) là một trong những hot girl nổi bật trên mạng xã hội Việt, với hơn 2,3 triệu người theo dõi trên TikTok và 1,7 triệu người theo dõi trên Instagram. Không chỉ ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo, cô nàng còn gây ấn tượng mạnh bởi gu thời trang sành điệu tựa như "một cuốn lookbook sống" để chị em tham khảo cho phong cách đời thường.

Mới đây, chuyến du lịch ở Nhật Bản của Wyn Anh tiếp tục được dân tình quan tâm khi mỹ nữ sinh năm 2005 "xả ảnh" loạt outfit đẹp như được "rửa mắt". Dân tình không tiếc lời khen có cánh dành cho cô, thậm chí còn khẳng định: Đây là gái Việt xinh nhất, mặc đẹp nhất trên đất Nhật, đến nỗi phái nữ nhìn là muốn "copy" theo.

Wyn Anh (sinh năm 2005) với loạt outfit cực xinh khi đi du lịch Nhật Bản

Thả dáng bên hồ Yamanaka với khung cảnh núi Phú Sĩ nổi tiếng, Wyn Anh chọn diện một thiết kế đầm trắng hai dây đến từ thương hiệu Jubin, nổi bật với tông trắng tinh khôi cùng họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng. Giao diện ngọt ngào, trong trẻo của cô được tôn lên trọn vẹn, mang đến một tổng thể vừa xinh xắn vừa cuốn hút. Kiểu váy mà Wyn Anh ưu ái cũng là item được ưa chuộng nhờ sự đơn giản, dễ mặc mà vẫn tôn dáng, xứng đáng để chị em bổ sung vào tủ đồ hè năm nay

Check-in trên đường phố Nhật Bản, Wyn Anh tiếp tục lựa chọn một thiết kế váy hai dây dáng dài. Lần này, outfit ghi điểm với phần thân trên trơn tối giản, kết hợp cùng chân váy đính tua rua tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, mang đến tổng thể thanh lịch lại có điểm nhấn thú vị

Đến tận Nhật Bản để đu trend "outfit Cha Mu Hee", Wyn Anh ghi điểm với set đồ quen thuộc gồm áo khoác nâu, váy hoa nhí và túi đeo chéo. Công thức ăn vận của nữ chính phim "Tiếng yêu này anh có dịch được không?" vốn đã quá hot, với lợi thế nhan sắc và vóc dáng, Wyn Anh diện set đồ này càng thêm cuốn hút

Tung sương sương 4 outfit đi chơi, nhưng style nào Wyn Anh cũng có thể cân đẹp. Với phong cách sành điệu, phóng khoáng, cô nàng chọn diện áo ôm kết hợp cùng quần short ngắn, khoác ngoài bằng một chiếc áo lông dáng lửng đầy nổi bật. Wyn Anh hoàn thiện set đồ với boots cao cổ và mũ nồi, giúp tổng thể thêm phần cá tính và thời thượng



