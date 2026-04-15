Không phải mê tín, giờ mới biết vì sao nhiều nhà để 1 chậu nước dưới gầm giường

Mùa hè là khoảng thời gian mà điều hòa gần như hoạt động hết công suất trong nhiều gia đình. Ban ngày đã nóng bức, đến đêm nhiệt độ vẫn chưa hạ, khiến việc bật điều hòa trở thành lựa chọn quen thuộc để có thể ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu hoàn toàn khi nằm trong phòng điều hòa suốt nhiều giờ liền. Không ít người gặp phải những tình trạng khá phổ biến như da khô, cổ họng khó chịu, thậm chí ngủ dậy vẫn thấy mệt dù nhiệt độ phòng đã đủ mát.

Điều này khiến nhiều gia đình bắt đầu tìm cách “cân bằng lại” không khí trong phòng mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị điện.

Trong số đó, một mẹo đơn giản nhưng được truyền tai khá nhiều là đặt một chậu nước dưới gầm giường. Nghe qua có vẻ hơi lạ, thậm chí có người nghĩ là mẹo dân gian thiếu cơ sở. Thế nhưng, nếu nhìn dưới góc độ thực tế và cách không khí vận hành trong phòng kín, đây lại là một thói quen có lý do nhất định, đặc biệt trong những ngày nắng nóng kéo dài.

1. Giúp cân bằng độ ẩm khi dùng điều hòa

Một trong những vấn đề lớn nhất khi bật điều hòa là không khí trong phòng trở nên khô hơn bình thường. Nguyên nhân là do điều hòa hoạt động bằng cách làm lạnh và đồng thời hút bớt hơi ẩm trong không khí. Khi đặt một chậu nước trong phòng, đặc biệt ở vị trí dưới gầm giường - nơi không ảnh hưởng đến sinh hoạt, nước sẽ bay hơi từ từ, giúp tăng độ ẩm nhẹ trong không khí. Nhờ đó, cảm giác khô da, khô mũi hay khó chịu khi ngủ có thể được giảm bớt phần nào.

Dù hiệu quả không quá mạnh như máy tạo ẩm chuyên dụng, nhưng với không gian nhỏ, đây vẫn là một cách đơn giản và dễ áp dụng.

2. Giúp không khí dễ chịu hơn về cảm nhận

Ngoài yếu tố độ ẩm, việc có thêm nước trong phòng còn tạo cảm giác không khí dịu hơn. Điều này đặc biệt rõ khi phòng bật điều hòa liên tục trong nhiều giờ, không khí dễ trở nên bí và thiếu sức sống. Chậu nước đặt dưới gầm giường không chỉ giúp tiết kiệm diện tích mà còn hạn chế việc vướng víu. Đồng thời, vị trí này giúp hơi nước lan tỏa nhẹ nhàng trong không gian mà không gây cảm giác ẩm ướt trực tiếp. Đây cũng là lý do nhiều người áp dụng mẹo này vào ban đêm, thời điểm cơ thể nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh.

3. Hỗ trợ giảm cảm giác nóng bức trong phòng kín

Về nguyên lý, nước khi bay hơi sẽ hấp thụ một phần nhiệt từ môi trường xung quanh. Vì vậy, trong một số trường hợp, chậu nước có thể góp phần làm dịu nhiệt độ không khí, dù mức độ không lớn. Tuy không thể thay thế điều hòa hay quạt, nhưng kết hợp cùng các thiết bị làm mát, mẹo này có thể giúp không gian trở nên dễ chịu hơn, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ cao.

4. Có thể kết hợp thêm nguyên liệu tự nhiên để tăng hiệu quả

Không ít gia đình còn tận dụng chậu nước này để kết hợp thêm các nguyên liệu như vài lát chanh, sả hoặc tinh dầu nhẹ. Những thành phần này giúp không gian có mùi dễ chịu hơn, đồng thời tạo cảm giác thư giãn khi ngủ. Tuy nhiên, việc này nên thực hiện ở mức vừa phải, tránh mùi quá nồng gây khó chịu hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ.

5. Lưu ý khi áp dụng để tránh phản tác dụng

Dù là mẹo đơn giản, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, chậu nước trong phòng cũng có thể gây ra một số bất tiện.

Trước hết, không nên để nước quá lâu mà không thay, vì có thể phát sinh mùi hoặc trở thành môi trường cho vi khuẩn. Ngoài ra, cần đặt ở vị trí chắc chắn, tránh đổ tràn gây ẩm sàn nhà.

Với những phòng có độ ẩm vốn đã cao, việc đặt thêm nước có thể khiến không khí trở nên ẩm quá mức, gây cảm giác khó chịu. Vì vậy, nên cân nhắc tùy theo điều kiện thực tế của từng không gian.