Shipper miền Tây: Giao đơn hàng nặng 1kg được khách cho ngược "vật" nặng 15kg, chở muốn cong xe nhưng không thể bỏ

Chuyện shipper được khách "bo" thêm chút tiền tip sau mỗi đơn hàng vốn đã quá quen thuộc, như một cách cảm ơn cho công sức giao hàng. Thế nhưng ở miền Tây, sự hào sảng này đôi khi lại được thể hiện theo cách rất khác, mộc mạc mà vô dễ thương: đó là khách hàng thường mang hoa quả bánh trái, cây nhà lá vườn... tặng cho shipper sau khi nhận hàng.

Mới đây, một nam shipper tại Vĩnh Long đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đi giao đơn hàng chỉ vỏn vẹn 1kg và được khách "bo" ngược bằng cả một bao cóc đầy ắp, nặng hơn 15kg. Hoàn thành xong giao hàng, anh chàng bỗng "tay xách nách mang" món quà còn nặng gấp nhiều lần đơn hàng ban đầu, không hề bực bội mà còn gấp đôi niềm vui. Trên trang TikTok cá nhân, nam shipper hài hước chia sẻ: "Em giao cục hàng có 1kg à, cho lại 15kg chở muốn cong xe. Cóc thì chua mà tình cảm khách cho thì ngọt".

Nguồn video: TikTok @tuyenheoxinh0310

Ship hàng ở miền Tây không bao giờ "lo đói lo khát"

Ở đâu có thể chưa rõ, còn tại miền Tây, shipper giao hàng hiếm khi phải lo chuyện "đói khát" vì mệt, bởi rất dễ được khách mời lại khi thì cái bánh, lúc ly nước, thậm chí có những màn "bo" hào phóng như cả bao cóc 15kg của nam shipper ở Vĩnh Long.

Thực tế, ở miền Tây, chuyện khách tặng thêm bánh trái cho shipper vốn không hiếm, đặc biệt khi người nhận hàng là các cô chú lớn tuổi. Trong nhịp sống thường ngày, sự cởi mở và hiếu khách đã trở thành nét đặc trưng của người dân vùng sông nước. Họ dễ bắt chuyện, dễ tạo cảm giác gần gũi, nên việc hỏi han, mời mọc sau khi nhận hàng cũng diễn ra rất tự nhiên, huống chi shipper còn là người có thể gặp mặt thường xuyên do tính chất công việc.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình miền Tây còn sở hữu vườn cây ăn trái rộng, đến mùa thu hoạch thì trái chín nhiều, gần như lúc nào trong nhà cũng sẵn. Việc mang ra chia cho hàng xóm, người quen hay tiện tay biếu thêm cho shipper vì thế cũng rất tự nhiên, không mang tính hình thức mà đơn giản là một cách thể hiện sự quý mến và thoải mái vốn có.

Cư dân mạng "confirm" sự hào sảng của người miền Tây

Ở phần bình luận trong đoạn video do nam shipper đăng tải, bên cạnh sự thích thú, nhiều netizen cũng chia sẻ loạt câu chuyện đáng yêu tương tự. Không ít người cho biết có người thân làm shipper ở miền Tây, cứ đi giao hàng là thi thoảng lại mang quà về, khi thì túi trái cây, lúc lại vài món bánh quê rất đỗi giản dị. Ở chiều ngược lại, nhiều người cũng thừa nhận bản thân khi nhận hàng, nếu đúng lúc trong nhà có sẵn bánh trái thì thường tiện tay biếu lại shipper như một cách đáp lại sự nhiệt tình. Những món quà này tuy nhỏ nhưng lại có khả năng mang đến những niềm vui to đùng!

Một số bình luận của CĐM: - Chồng tui có bữa đem về 1 trái dưa hấu 9kg. Tết thì bữa thùng nước ngọt. bữa thì 1 kí lạp xưởng, có khi bánh kẹp, kẹo cây, cà phê sữa gói.. bla bla - Đi giao ở miền Tây có thể là khỏi lo cơm nước luôn á - Bồ tui cũng vậy, lúc ổi, xoài, cà na, mận, xôi, bánh tét, dừa sáp luôn nữa. Về khoe tui miết - Đúng nhe. shipper giao đồ lúc nhà tui đang lột mít. Ảnh xà vô ăn 1 chập rồi mới đi. Kêu lấy bịch mang theo ăn nữa

TikTok @tuyenheoxinh0310