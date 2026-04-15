Từ nay hãy gọi Rosé là "bà hoàng váy lụa": Lăng xê từ Hàn đến Paris, California... không trật 1 nhịp nào

Chất liệu lụa vốn không xa lạ trong tủ đồ, nhưng thời gian gần đây đang quay trở lại mạnh mẽ và trở thành một trong những xu hướng nổi bật. Những thiết kế lụa, đặc biệt là kiểu phối ren, liên tục được lăng xê nhờ vẻ mềm mại, tinh tế mà vẫn đủ cuốn hút. Không chỉ phủ sóng trên sàn diễn hay street style, xu hướng này còn được loạt idol và celeb toàn cầu yêu thích.

Rosé của BLACKPINK cũng không nằm ngoài cuộc chơi, thậm chí tần suất cô diện đồ lụa, đặc biệt là váy lụa, dày đặc đến mức khó mà đếm xuể. Ngắm loạt outfit của mỹ nhân sinh năm 1997, chị em dễ dàng “bỏ túi” thêm nhiều công thức mặc đẹp, đủ tinh tế và cuốn hút để muốn sắm ngay một chiếc váy lụa về tủ đồ.

Mới đây, khi xuất hiện tại Coachella 2026, Rosé tiếp tục trung thành với phong cách tối giản cùng những item đồ lụa quen thuộc. Cô chọn diện chân váy lụa dáng ngắn phối cùng áo thun dáng ôm, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng mà vẫn gợi cảm, tinh tế. Để hoàn thiện outfit, Rosé mix thêm quần tất đen mỏng, giúp vẻ ngoài thêm phần sành điệu và cuốn hút.

Trong một outfit khác, Rosé tiếp tục lựa chọn chân váy lụa dáng ngắn, kết hợp cùng áo thun dài tay tone-sur-tone. Chất liệu lụa một lần nữa phát huy thế mạnh khi giúp tổng thể outfit trở nên mềm mại, tinh tế, tôn trọn vẻ thanh lịch, cuốn hút rất đặc trưng của cô nàng.

Còn nhớ hay đã quên “cô tiên xanh” Rosé từng gây ấn tượng khi diện chiếc váy cúp ngực màu xanh, nổi bật với thiết kế vạt dài thướt tha, bồng bềnh đầy cuốn hút. Không cần họa tiết cầu kỳ, chỉ với gam xanh nịnh mắt cùng chất liệu lụa có độ bóng nhẹ, tổng thể đã đủ giúp Rosé nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp, thanh thoát và thu hút mọi ánh nhìn.

Mang cả đồ lụa lên sân khấu, Rosé chọn xuất hiện với phong cách váy ngủ gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét tinh tế đặc trưng. Thiết kế váy mỏng nhẹ, dáng ngắn giúp tôn lên làn da trắng sứ cùng vẻ ngoài cuốn hút của nàng “bông hồng Úc”. Rosé đã nhiều lần lăng xê kiểu trang phục này, biến nó thành một dấu ấn riêng trong các màn trình diễn solo tại Deadline World Tour.

Đi xem show thời trang, Rosé tiếp tục gây chú ý khi diện style đồ ngủ, cô chọn diện áo liền quần màu xanh ngọc phối ren nổi bật cùng dải lụa dài phía sau đầy ấn tượng. Phải công nhận rằng, cứ nhắc đến đồ ngủ và đồ lụa là dễ dàng liên tưởng đến Rosé, bởi những trang phục này là một trong những dấu ấn đặc trưng trong phong cách thời trang của cô nàng. Tất nhiên set đồ mà Rosé diện là thiết kế cao cấp của Saint Laurent, nhưng chị em vẫn có thể đu theo bằng cách sắm các item na ná bắt trend.

Gọi Rosé là “bà hoàng đồ lụa” cũng không quá lời, bởi cô có thể diện chất liệu này trong nhiều dịp từ đi chơi, đi sự kiện cho đến cả việc mang lên sân khấu trình diễn. Một trong những outfit ấn tượng của Rosé là chiếc đầm hai dây dáng dài, thiết kế xẻ tà một bên khéo léo tôn lên đôi chân thon dài. Điểm nhấn nơ lớn tạo cảm giác ngọt ngào, giúp tổng thể thêm phần nổi bật. Có thể thấy, Rosé đặc biệt ưu ái chất liệu lụa nhờ vẻ thời thượng và hiệu ứng bắt sáng, khiến mỗi lần xuất hiện đều trở nên cuốn hút hơn.