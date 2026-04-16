Tiểu thư Hà thành lấy chồng thạc sĩ điển trai: Sau đám cưới cổ tích mua đứt penthouse 11,2 tỷ, cả cõi mạng xin vía

Cặp đôi KOLs/TikToker Hà My – Trí Thịt Bò (cùng sinh năm 1997) từ lâu đã trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, không chỉ bởi ngoại hình nổi bật mà còn nhờ chuyện tình ngọt ngào kéo dài nhiều năm. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện cũng như trên nền tảng cá nhân, thu hút lượng lớn người theo dõi. Đến cuối năm 2024, họ chính thức về chung một nhà, khép lại hành trình yêu đương được đông đảo người trẻ quan tâm và theo dõi.

Sau đám cưới cổ tích, cuộc sống hôn nhân của cả hai càng khiến netizen chú ý nhiều hơn. Một trong những chi tiết được bàn tán nhiều nhất chính là căn penthouse 3 tầng mà Hà My và Trí Thịt Bòa đã mua từ cuối năm 2023. Sau các clip house tour của chính chủ, tổ ấm này đã nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội, khiến dân tình vừa tò mò vừa không khỏi trầm trồ. Theo chia sẻ, cặp đôi bỏ ra 11,2 tỷ đồng để mua penthouse và chi thêm hơn 2 tỷ đồng cho phần nội thất.

Căn nhà có tổng diện tích 242m2, được mua vào tháng 11/2023. Công năng gồm khu bếp kết hợp phòng ăn rộng, 1 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chính, 1 phòng gym và 1 studio nhỏ. Toàn bộ không gian do chính Hà My lên ý tưởng thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản.

Tầm view nhìn từ căn penthouse.

Bước vào căn penthouse, chi tiết gây ấn tượng mạnh nhất chính là gam màu xám đậm phủ gần như toàn bộ không gian. Đây cũng là màu sắc yêu thích của cả hai. Để tổng thể không quá nặng nề, cặp đôi thêm vào một vài món nội thất sáng màu nhằm tạo cảm giác cân bằng hơn. Dù vậy, kiểu phối màu này vẫn tạo ra những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Có người cho rằng căn nhà trông hơi tối, hơi bí và chưa thực sự tạo cảm giác thoáng đãng như kỳ vọng ở một penthouse. Trước những bình luận ấy, Hà My và Trí vẫn khá thoải mái. Với cả hai, điều quan trọng nhất không phải là làm hài lòng số đông, mà là được sống trong một không gian đúng sở thích và khiến mình cảm thấy thoải mái mỗi ngày.

Căn penthouse được thiết theo tông màu chủ đạo xám - vàng.

Trong toàn bộ căn nhà, khu vực bếp là nơi Trí yêu thích nhất và cũng là chỗ được đầu tư rất kỹ. Toàn bộ nội thất bếp đều sử dụng bề mặt nhám để phục vụ công việc quay phim. Vì penthouse có trần khá thấp, cặp đôi quyết định thay máy lạnh âm trần bằng máy lạnh thông thường, sau đó giấu toàn bộ vào trong hệ tủ để nâng trần lên thêm khoảng 30cm, giúp không gian nhìn thoáng hơn.

Cách bố trí trong bếp cũng cho thấy sự tính toán chi tiết của gia chủ. Họ tận dụng tối đa hệ tủ âm tường để giấu đồ đạc, thiết kế tủ tiện ích tích hợp ổ điện để vừa chứa vừa sử dụng các thiết bị nấu nướng, đồng thời khai thác cả góc tường 90 độ làm nơi lưu trữ nguyên liệu. Cặp đôi còn đầu tư hẳn 2 bếp từ để tiện nấu ăn cùng nhau. Điểm tâm đắc nhất của cả hai là tìm được loại đá bếp nhám đúng ý để làm đảo bếp. Ngay tại đây, Hà My còn thiết kế thêm một chiếc bàn ăn không chân, tận dụng một phần góc bếp làm trụ đỡ, tạo nên hiệu ứng như bàn ăn bay.

Khu vực bếp được gia chủ chăm chút nhất.

Nếu tầng 1 được dành trọn cho khu bếp và bàn ăn thì tầng 2 lại là không gian sinh hoạt riêng tư hơn. Điều khiến nhiều người bất ngờ là căn penthouse này chỉ có đúng 1 phòng ngủ. Theo chia sẻ của Trí, thiết kế cũ ban đầu có 3 phòng ngủ nhưng cả hai đã quyết định đập thông để chia lại mặt bằng theo nhu cầu thực tế. Trước đó, khi còn sống ở nhà thuê có 2 phòng ngủ, cặp đôi gần như không sử dụng hết, bạn bè cũng ít qua chơi nên nhiều diện tích bị bỏ trống. Thay vì giữ nhiều phòng cho đủ số lượng, họ chọn tối ưu công năng và biến căn nhà thành nơi thực sự phù hợp với cách sống của mình.

Phòng ngủ master chiếm một nửa diện tích tầng 2 và cũng là nơi Hà My tâm đắc nhất trong toàn bộ penthouse. Không gian này được thiết kế theo hướng tối giản, nổi bật với chiếc giường cỡ lớn 2m x 2,2m cùng khoảng ban công rộng đón ánh sáng tự nhiên.

Phòng ngủ duy nahats trong căn penthouse của cặp đôi.

Khu thay đồ được đặt ngay trong phòng ngủ và liên thông với phòng tắm, sử dụng các loại gỗ chống ẩm có độ bền cao để bảo quản quần áo. Ngoài ra, Hà My còn có riêng một khu vực bàn makeup, vừa tiện dụng vừa thể hiện rõ dấu ấn cá nhân.

Phòng thay đồ.

Góc makeup của nữu chủ nhân.

Phần diện tích còn lại của tầng 2 được bố trí thành khu sinh hoạt chung, đồng thời là nơi xem phim và làm việc. Một chiếc tủ đa năng được sử dụng để ngăn tách hai khu vực này. Góc xem phim khá đơn giản với bộ sofa đặt làm riêng và tivi gắn trực tiếp lên tủ, trong khi khu làm việc sử dụng bàn nâng hạ linh hoạt, có thể ngồi hoặc đứng tùy nhu cầu. Phía trên bàn là các kệ tủ hở dùng để trang trí sách, giúp tổng thể gọn gàng nhưng không bị đơn điệu.

Khu vực tầng 2.

Không gian sinh haotj chung.

Phòng khách.

Phòng làm việc.

Ngoài các khu vực sinh hoạt chính, Hà My còn tự tay thiết kế một studio nhỏ phục vụ cho các cảnh quay làm đẹp. Khác hẳn tông xám chủ đạo của cả căn nhà, không gian này sử dụng sắc trắng làm màu chính. Theo chia sẻ, căn phòng này không chỉ phục vụ công việc hiện tại mà sau này còn có thể tận dụng làm phòng chơi cho con nếu gia đình có thêm thành viên mới.

Phòng studio.

Trong khi đó, khu vực duy nhất trong nhà do Trí trực tiếp "đạo diễn" là phòng gym ngoài trời. Hầu hết thiết bị ở đây đều được anh đặt làm riêng theo kích thước và sở thích cá nhân. Quá trình lắp đặt cũng khá vất vả khi phần lớn máy móc và gương phải mang bằng thang bộ từ 7 đến 8 tầng. Đây cũng là nơi Trí hào hứng nhất khi giới thiệu về tổ ấm của mình.

Phòng gym ngoài trời.

Nhìn toàn bộ căn penthouse mới thấy rõ điều khiến tổ ấm của Hà My và Trí Thịt Bòa gây chú ý không chỉ nằm ở mức giá hơn 11 tỷ đồng hay phần nội thất bạc tỷ. Điều khiến dân mạng quan tâm hơn cả là cách cặp đôi biến nơi này thành một không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân, từ màu sắc, công năng cho đến từng góc nhỏ phục vụ công việc và sinh hoạt hằng ngày.

