Cảnh này thật quen thuộc: Chỉ shipper và khách ruột mới dám làm

Nhắc đến shipper là nhắc đến đủ kiểu tình huống dở khóc dở cười trong quá trình giao hàng. Trong số đó, không thể không kể đến những màn “giao hàng đầy nghệ thuật” giữa các anh shipper và khách ruột: không cần gặp mặt trực tiếp, chỉ cần một cuộc gọi báo “hàng tới rồi” là shipper có thể tự tin… ném đồ vào nhà một cách cực kỳ thuần thục.

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những đoạn video ghi lại khoảnh khắc shipper “phi” đơn hàng vào sân hay ban công nhà một cách đầy điêu luyện, hoàn thành công việc mà chẳng cần khách phải có mặt trực tiếp. Clip nào đăng lên cũng thu hút đông đảo sự chú ý, bởi cảnh tượng này quen đến mức nhiều người xem xong chỉ biết bật cười vì thấy mình cũng từng ở trong tình huống tương tự.

Theo đúng quy trình, khi giao hàng, shipper sẽ gọi điện để khách ra nhận trực tiếp và chụp ảnh xác nhận hoàn thành đơn. Tuy nhiên, thực tế lại linh hoạt hơn nhiều. Có người bận chưa kịp về nhà, có người đang làm việc dở, cũng có khi chỉ đơn giản là… ngại ra mở cổng, nên thường nhắn trước nhờ shipper để tạm hàng vào trong sân. Lâu dần, khi tần suất đặt hàng tăng lên, hai bên quen mặt, hiểu ý nhau, shipper cũng chủ động xử lý nhanh gọn: đến nơi, “thả” hàng vào vị trí quen thuộc rồi nhắn lại một câu báo đã giao xong, không cần gọi điện chờ đợi như trước.

Thông thường, những đơn hàng kiểu này phía khách đã thanh toán từ trước nên việc giao nhận càng đơn giản. Thậm chí, với những mối quen đủ tin tưởng, shipper vẫn thoải mái để hàng vào nhà trước rồi mới báo lại để khách chuyển khoản sau.

"Nghệ thuật" ném đồ của các shipper

Nói là ném, nhưng thực ra đó là cả một bầu trời kỹ năng. Shipper thường quan sát rất nhanh vị trí nhà, ước lượng khoảng cách, góc rơi và cả lực tay, rồi mới “thả” đơn hàng vào trong sao cho gọn gàng, hạn chế va chạm nhất có thể. Phần lớn các gói hàng đều đã được bọc chống sốc, nên với những món như quần áo, mỹ phẩm, shipper cũng tự tin xử lý nhanh gọn. Còn với những đơn hàng dễ vỡ hoặc thực phẩm, cách làm sẽ cẩn thận hơn. Thay vì ném, shipper sẽ tìm cách luồn qua khe cổng, đặt ngay ngắn trên ghế đá, bậc thềm hoặc treo lên tay nắm cửa tùy theo từng nhà. Mỗi chỗ lại có một “cách giao” riêng, và càng quen thì càng làm thuần thục.

Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đã có những pha “lỡ tay” khiến gói hàng bay thẳng lên mái tôn, mắc kẹt trên hàng rào hay vướng vào cành cây. Những lúc như vậy, shipper thường báo lại ngay để khách biết và cùng tìm cách xử lý. Sau vài lần “rút kinh nghiệm”, cả hai bên lại hiểu nhau hơn, biết nên đặt ở đâu, tránh chỗ nào. Nhìn chung, khi đã là shipper ruột và khách quen, mọi thứ không còn quá cứng nhắc theo quy trình, mà linh hoạt hơn dựa trên sự tin tưởng và quen thuộc, tạo nên những tình huống giao hàng vừa tiện lợi vừa rất đời thường.

