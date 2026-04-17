Guốc xỏ ngón khuấy đảo hè 2026: Món đồ từng bị chê khó ngấm bỗng "càn quét" tủ đồ của hội mặc đẹp toàn cầu

Từng là kiểu dép gây tranh cãi vì vừa quen vừa lạ, vừa dễ diện vừa có chút loẹt quẹt "khó cảm"... guốc xỏ ngón đang trở lại mạnh mẽ và trở thành một trong những xu hướng giày dép nổi bật nhất mùa hè 2026. Item này đã và đang được lăng xê liên tục và hiên ngang xuất hiện trong tủ đồ của bất kỳ cô gái sành điệu nào trên thế giới.

Hội "IT girl" đang mê mệt item mùa hè mang tên: guốc xỏ ngón. Nguồn: Instagram.

Vì sao guốc xỏ ngón on-trend trở lại?

Sự trở lại của kiểu dép này không phải điều quá bất ngờ. Từ sàn diễn cho đến street style, cảm hứng thời trang cuối thập niên 1990 và đầu 2000 vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách ăn mặc hiện tại. Guốc xỏ ngón là một trong những món đồ đại diện rõ nhất cho tinh thần ấy: có chút nổi loạn, có chút hoài cổ, nhưng khi được đặt trong bối cảnh mới lại trở nên thời thượng một cách rất tự nhiên. Nếu trước đây item này từng gắn với hình ảnh có phần kén người mặc, thì ở mùa hè 2026, nó đã được nâng cấp với phom dáng thanh thoát hơn, chất liệu sang hơn và cách phối cũng tinh tế hơn rất nhiều.

Điểm khiến guốc xỏ ngón trở nên đáng chú ý nằm ở chính sự lai ghép thú vị của nó. Đây là kiểu giày đứng giữa hai thái cực: vừa mang nét phóng khoáng, casual của dép xỏ ngón, vừa có độ nâng dáng, chỉn chu của guốc hoặc sandal cao gót. Nhờ vậy, món đồ này tạo cảm giác thoải mái hơn những đôi cao gót quai mảnh, nhưng vẫn đủ nổi bật để nâng tầm cả set đồ. Nó là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn mặc đẹp theo cách effortless, không quá cầu kỳ mà vẫn có điểm nhấn.





Một lý do khác khiến guốc xỏ ngón bùng nổ trở lại là vì xu hướng giày dép mùa hè năm nay đang nghiêng hẳn về những thiết kế đậm hình khối hơn. Thay vì chỉ xoay quanh sandal dây mảnh hoặc dép bệt tối giản, nhiều thương hiệu đã đưa lên sàn diễn những mẫu giày có phần đế dày, khung dáng rõ ràng và gợi cảm giác retro mạnh hơn. Từ Saint Laurent, Alaïa đến Khaite hay Prada, hàng loạt nhà mốt đều góp phần khẳng định rằng dép xỏ ngón không còn là món đồ chỉ dành cho bãi biển hay những outfit đơn giản, mà hoàn toàn có thể bước vào thế giới thời trang cao cấp.

Hội gái đẹp đang phối guốc xỏ ngón như thế nào?

Trên mạng xã hội, guốc xỏ ngón cũng nhanh chóng chiếm sóng nhờ khả năng thích ứng với nhiều phong cách khác nhau. Với những cô nàng mê vẻ thanh lịch tối giản, chỉ cần phối item này cùng áo thun, quần lửng hoặc quần jeans, túi và mũ là đã có ngay một tổng thể chuẩn tinh thần thập niên 1990.

Nếu thích vẻ nữ tính nhẹ nhàng, guốc xỏ ngón có thể đi cùng áo hai dây satin, chân váy suông hoặc váy slip dress để tạo nên outfit vừa mềm mại vừa có độ sang. Còn với những ai chuộng hình ảnh nổi bật hơn, kiểu dép này khi kết hợp cùng trench coat mỏng, set đồ in họa tiết hoặc phụ kiện bản lớn lại mang đến cảm giác rất thời trang, rất có chủ đích.

Chính khả năng "biến hình" linh hoạt này giúp guốc xỏ ngón trở thành món đồ dễ gây nghiện. Nó có thể xuất hiện trong một set đồ đi ăn tối, một outfit dạo phố cuối tuần, hay thậm chí trong những bản phối nghỉ dưỡng mùa hè. Chỉ cần thay đổi chất liệu và phom dáng, từ da trơn, satin đến giả da vân cá sấu, từ tông đen tối giản đến nâu chocolate, trắng kem hay thậm chí họa tiết da báo, đôi guốc xỏ ngón lập tức mang một sắc thái khác.

Thực tế, sức hút của xu hướng này không chỉ đến từ tính thẩm mỹ mà còn nằm ở yếu tố cảm xúc. Guốc xỏ ngón gợi nhớ một thời kỳ thời trang rất riêng, khi mọi thứ có phần bản năng hơn, vui mắt hơn và bớt bị ràng buộc bởi các quy chuẩn "đẹp an toàn". Trong bối cảnh hiện tại, khi người mặc ngày càng muốn thể hiện cá tính thông qua những lựa chọn có chút bất ngờ, việc một đôi guốc xỏ ngón quay trở lại và trở thành món đồ được săn đón là điều hoàn toàn hợp lý.

Đây chính là kiểu giày dành cho những ai muốn làm mới tủ đồ mùa hè

Nơi mua: VÉLIA HEELS

Nơi mua: Mishoes

Nơi mua: Nàng Chany

Nơi mua: ZARA



