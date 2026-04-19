Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây dương xỉ

Dương xỉ là một trong những loại cây cảnh được nhiều gia đình lựa chọn để làm mềm không gian sống nhờ tán lá xòe rộng, xanh mướt và cảm giác mát mắt rất đặc trưng. Không quá cầu kỳ về hình dáng như bonsai hay rực rỡ như cây hoa, dương xỉ ghi điểm ở vẻ tự nhiên, dễ phối với nhiều kiểu nội thất, từ căn hộ hiện đại đến nhà có nhiều góc xanh. Tuy nhiên, đây lại là loại cây “khó chiều” theo một cách riêng. Chỉ cần đặt sai vị trí hoặc chăm sóc không phù hợp, cây có thể nhanh chóng khô lá, rũ xuống và mất đi vẻ tươi tốt ban đầu. Nếu đang trồng dương xỉ tại nhà, bạn nên lưu ý một số điểm quan trọng dưới đây.

1. Đảm bảo độ ẩm môi trường luôn ổn định

Dương xỉ có nguồn gốc từ những khu vực ẩm, râm mát nên rất “nhạy” với không khí khô. Khi đặt cây trong phòng điều hòa hoặc nơi có độ ẩm thấp, lá dễ bị khô viền, xoăn lại và mất độ mềm mại. Để khắc phục, bạn có thể phun sương nhẹ mỗi ngày, đặt thêm khay nước gần chậu hoặc ưu tiên những vị trí có độ ẩm tự nhiên cao như gần nhà tắm, khu bếp. Đây là yếu tố then chốt quyết định việc cây có giữ được màu xanh mướt hay không.

2. Tránh ánh nắng trực tiếp, ưu tiên ánh sáng tán xạ

Một sai lầm phổ biến là đặt dương xỉ ở nơi có ánh nắng chiếu thẳng vì nghĩ cây nào cũng cần nhiều nắng. Thực tế, dương xỉ không chịu được ánh nắng gắt, lá rất dễ bị cháy và chuyển nâu. Vị trí lý tưởng là nơi có ánh sáng nhẹ, gián tiếp như gần cửa sổ có rèm, ban công có mái che hoặc góc phòng sáng. Nếu ánh sáng quá yếu, cây vẫn sống nhưng sẽ phát triển chậm và lá không được xanh đậm.

3. Tưới nước đều, giữ đất ẩm nhưng không để úng

Dương xỉ cần độ ẩm liên tục ở phần đất, nhưng không có nghĩa là tưới càng nhiều càng tốt. Đất quá ướt sẽ khiến rễ bị úng, trong khi để đất khô quá lâu lại làm cây nhanh héo. Cách tốt nhất là giữ đất luôn hơi ẩm, kiểm tra bề mặt đất mỗi ngày và điều chỉnh lượng nước tùy theo thời tiết. Chậu trồng cần có lỗ thoát nước tốt để tránh tình trạng đọng nước.

4. Chọn đất trồng phù hợp

Đất trồng dương xỉ nên có khả năng giữ ẩm vừa phải nhưng vẫn đảm bảo độ thông thoáng. Có thể trộn thêm xơ dừa, mùn hoặc rêu để duy trì độ ẩm ổn định. Nếu đất quá bí, rễ sẽ khó phát triển; ngược lại, đất quá khô sẽ khiến cây nhanh mất nước. Đây là yếu tố nền tảng nhưng thường bị bỏ qua khi trồng cây trong nhà.

5. Thường xuyên cắt tỉa và làm sạch lá

Dương xỉ phát triển khá nhanh và có xu hướng mọc dày. Nếu không tỉa bớt, lá già sẽ che khuất lá non, làm cây kém thông thoáng. Bạn nên loại bỏ những lá úa, lá khô hoặc bị hỏng để cây tập trung nuôi phần khỏe mạnh. Đồng thời, việc làm sạch bụi trên lá cũng giúp cây quang hợp tốt hơn và giữ được vẻ ngoài tươi mới.

6. Hạn chế thay đổi vị trí liên tục

Dương xỉ khá nhạy cảm với sự thay đổi môi trường. Việc di chuyển cây từ nơi ẩm sang nơi khô, từ chỗ râm sang chỗ nhiều sáng trong thời gian ngắn có thể khiến cây bị “sốc”, dẫn đến rụng lá hoặc chậm phát triển. Khi đã tìm được vị trí phù hợp, nên giữ ổn định thay vì thay đổi liên tục.

7. Bón phân nhẹ, không lạm dụng

Không giống nhiều loại cây cảnh khác, dương xỉ không cần quá nhiều dinh dưỡng. Việc bón phân quá thường xuyên hoặc quá đậm có thể gây hại cho rễ. Chỉ cần bổ sung phân loãng định kỳ là đủ để cây duy trì độ xanh và phát triển ổn định.