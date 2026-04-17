Mỹ nữ 2k3 sở hữu vòng hông "ảo nhất showbiz": Mặc gì cũng đẹp phát hờn, nhất là quần jeans

Yuna (thành viên ITZY) từ lâu đã được người hâm mộ ưu ái gọi là "thánh body" thế hệ mới của Kbiz. Mỹ nữ sinh năm 2003 sở hữu chiều cao ấn tượng khoảng 1m7 cùng vóc dáng cân đối, tỷ lệ cơ thể hài hòa hiếm thấy. Không chỉ gây ấn tượng bởi đôi chân dài thon gọn, Yuna còn nổi bật với vòng eo thon gọn đặc biệt là vòng hông quả táo đầy đặn, tạo nên tổng thể vừa khỏe khoắn vừa nữ tính.

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện ở Đài Loan, Yuna nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không cần diện những thiết kế cầu kỳ, cô lựa chọn một outfit đơn giản nhưng vẫn đủ để tôn lên vóc dáng nổi bật. Visual trong trẻo, xinh đẹp cùng body vô thực giúp Yuna ghi điểm tuyệt đối, ngay ống kính cam thường vẫn đẹp bất chấp ở mọi góc độ.

Sở hữu tỷ lệ cơ thể cực phẩm, Yuna thường ưu ái những thiết kế giúp tôn lên đường nét vóc dáng. Chỉ cần ngắm một vài outfit của cô nàng, chị em sẽ dễ dàng bỏ túi được không ít công thức lên đồ vừa đơn giản vừa tôn dáng.

Yuna cứ mỗi lần diện combo croptop + quần jeans là lại ẵm trọn điểm 10 mặc đẹp. Trong lần xuất hiện tại sự kiện mới đây, cô cũng chọn áo trễ vai dáng croptop kết hợp cùng quần jeans cạp trễ, khéo tôn trọn vóc dáng thanh mảnh đầy cuốn hút. Đây đều là những item kinh điển, dễ mặc dễ phối, chị em rất nên tham khảo để sắm vài món cho tủ đồ mùa hè năm nay.

Vi vu dạo phố, Yuna diện áo hai dây phối ren kết hợp cùng quần jeans, đơn giản mà sành điệu ngút ngàn. Đây là công thức mặc đẹp "bất bại" cho mùa hè, vừa thoải mái lại tôn dáng, diện đi chơi hay du lịch đều xinh xắn và dễ áp dụng.

Những thiết kế dáng ôm luôn được Yuna ưu ái để mang đến giao diện sành điệu đồng thời giúp tôn trọn lợi thế hình thể. Trong một outfit, cô chọn cách phối đơn giản với áo dáng yếm trơn màu cùng quần jeans, tổng thể không cầu kỳ nhưng 10 điểm điệu xinh và trendy.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo cổ yếm, Quần jeans

Ngoài áo trễ vai và áo cổ yếm, Yuna gợi ý thêm kiểu áo lệch vai đầy cuốn hút. Khi kết hợp cùng quần suông, set đồ trở nên hài hòa và tôn dáng rõ rệt. Đây đều là những item rất được lòng hội chị em, nàng nào chưa có thì nên bổ sung ngay vào tủ đồ hè.