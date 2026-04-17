"Bad girl" khiến 1,4 tỷ dân Trung chao đảo, mặc gì cũng khiến phái nữ muốn copy

Mới đây, một số khoảnh khắc hậu trường của Hướng Hàm Chi và Trần Vỹ Đình trong bộ phim Tình Yêu Từ Từ đã khiến mạng xã hội bàn tán rần rần. Xuất hiện bên Trần Vỹ Đình, nữ diễn viên sinh năm 2002 nhanh chóng hút trọn sự chú ý nhờ vóc dáng nổi bật, thần thái trưởng thành và khí chất khác hẳn hình ảnh dịu dàng quen thuộc trước đây. Cũng từ loạt ảnh này, dân tình đã phong cho Hướng Hàm Chi danh hiệu "bad girl" đẹp nhất Trung Quốc.
Hướng Hàm Chi hiện được xem là một trong những gương mặt sáng giá của lứa tiểu hoa 00. Cô gây thiện cảm nhờ nhan sắc nổi bật, visual sáng, khí chất tự nhiên và diễn xuất được đánh giá tốt so với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ.
Khác với hình tượng nhân vật ngọt ngào trên màn ảnh, ngoài đời, Hướng Hàm Chi lại mang một màu sắc khác đáng kể. Nữ diễn viên được nhận xét là phóng khoáng, năng động và có phần nổi loạn nhẹ. Cô không đi theo kiểu hình tượng ngoan hiền an toàn mà nhiều sao nữ trẻ thường lựa chọn, điều này thể hiện rõ nhất ở style ăn mặc của người đẹp sinh năm 2002.
Dưới đây là một số outfit tiêu biểu của nữ diễn viên, nếu nàng yêu thích vibe quyến rũ, phóng khoáng nhưng không kém phần trẻ trung năng động này có thể tham khảo các gợi ý tương tự.