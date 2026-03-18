UAV làm Vietnam Airlines thiệt hại khoảng 5,6 tỉ đồng trong 1 tuần, ảnh hưởng 9.200 hành khách

Thông tin trên được Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn nêu lên khi chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động UAV tại các cảng hàng không và quy trình phối hợp xử lý khi xảy ra các tình huống ảnh hưởng đến hoạt động bay ngày 17-3.

Ông Tấn cho biết thời gian qua cơ quan quản lý chuyên ngành liên tục nhận được báo cáo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) về việc drone/UAV hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cát Bi.

Các sự việc trên đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác và an toàn hàng không. Theo thống kê của hãng hàng không Vietnam Airlines, trong giai đoạn từ ngày 17 đến 24-2-2026, các vụ việc liên quan đến drone/UAV gây thiệt hại ước tính khoảng 5,6 tỉ đồng cho hãng. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng lên tới khoảng 9.200 người.

Còn tại sân bay Cát Bi, tối 15-3, trong quá trình khai thác, tổ bay quan sát thấy vật thể bay không người lái (drone) không xác định gần khu vực đường bay khi thực hiện tiếp cận hạ cánh, gây ảnh hưởng tạm thời đến hoạt động khai thác tại Cảng. Do ảnh hưởng của sự việc, đã có 4 chuyến dự kiến hạ cánh phải bay vòng chờ, sau đó chuyển hướng đáp xuống Nội Bài, 2 chuyến bay khác phải chờ khởi hành tại sân bay Cát Bi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã kích hoạt cơ chế phối hợp xử lý theo quy trình đảm bảo an toàn khai thác, thông báo tới các cơ quan chức năng liên quan để tổ chức xác minh, truy vết nguồn gốc vật thể bay. Đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng, lực lượng Công an địa phương cùng các đơn vị phòng thủ khu vực tiến hành tổ chức quan sát, truy tìm vật thể bay trong khu vực đường bay.

Sau khi xác định khu vực bảo đảm an toàn, Tổ an toàn đường cất hạ cánh đã cho phép hoạt động bay tại sân bay Cát Bi trở lại bình thường.

Từ những sự việc trên, các ý kiến nêu tại cuộc họp cho rằng cần rà soát, bổ sung các điều kiện đánh giá rủi ro trong quá trình khai thác, làm rõ tiêu chí quyết định dừng hoặc hạn chế khai thác khi phát hiện UAV cũng như thời điểm kết thúc tình trạng cảnh báo; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; xây dựng lộ trình triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm chủ động phát hiện và xử lý drone/UAV xâm nhập khu vực sân bay...

Kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Hồ Minh Tấn khẳng định, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sân bay về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn tại cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng giao các phòng chuyên môn và các đơn vị hoàn thiện, hướng dẫn quy chế phối hợp đồng bộ thống nhất; kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung trang thiết bị, quan sát phát hiện drone/UAV; phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến cụ thể để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo người dân không thả diều, flycam, UAV hoặc các vật thể bay khác tại khu vực gần sân bay, đặc biệt trong hành lang đường bay, vì có thể gây uy hiếp an toàn hàng không và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay.