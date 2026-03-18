Công ty TNHH MediUSA khẳng định không liên quan đến sản xuất thực phẩm chức năng giả

Logo nhận dạng thương hiệu độc quyền MediUSA - Ảnh: DNCC

Công ty TNHH MediUSA chính thức khẳng định thương hiệu có nguồn gốc xuất xứ từ Hoa Kỳ và không liên quan đến đường dây làm hàng giả của Công ty cổ phần dược phẩm MEDIUSA tại địa chỉ trụ sở: 78D5, KĐT Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Trước những thông tin trên thị trường gần đây liên quan đến các vụ việc sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng giả đang được các cơ quan chức năng điều tra, để tránh gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng và đối tác, Công ty TNHH MediUSA xin chính thức thông tin như sau: Công ty TNHH MediUSA khẳng định không liên quan đến bất kỳ vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả nào đang được cơ quan chức năng xử lý.

Thương hiệu MediUSA được bảo hộ tại Hoa Kỳ và bởi Cục Sở hữu trí Tuệ tại Việt Nam - Ảnh: DNCC

MediUSA của Công ty TNHH MediUSA là thương hiệu được thành lập và đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ và Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thiết bị y tế, mỹ phẩm và dược mỹ phẩm và các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cộng đồng. Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật tại các thị trường mà doanh nghiệp hoạt động.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MediUSA Krill Oil. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Các sản phẩm mang thương hiệu MediUSA khi lưu hành trên thị trường đều được Công ty TNHH MediUSA thực hiện theo đúng quy định pháp lý hiện hành, có đầy đủ hồ sơ công bố sản phẩm, kiểm soát chất lượng và được phân phối thông qua hệ thống đối tác, nhà thuốc và kênh bán hàng hợp pháp. Đồng thời, Công ty TNHH MediUSA luôn chú trọng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát nguồn gốc sản phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi, sự an toàn và niềm tin của người tiêu dùng.

CEO Thái Phượng - đại diện Công ty TNHH MediUSA - Ảnh: DNCC

Trước các thông tin gây nhiễu trên thị trường, Công ty TNHH MediUSA mong muốn khách hàng, đối tác và người tiêu dùng tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống và các kênh truyền thông chính thức của Công ty TNHH MediUSA, tránh những hiểu nhầm không đáng có ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH MediUSA sẽ tiếp tục đồng hành cùng hệ thống đối tác, nhà thuốc và người tiêu dùng trên toàn quốc để phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng, an toàn và minh bạch. Công ty TNHH MediUSA trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng, đối tác và cộng đồng trong suốt thời gian qua. MediUSA (Công ty TNHH MediUSA) - Thương hiệu chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng.

CEO Thái Phượng - đại diện Công ty TNHH MediUSA - cho biết: "Chúng tôi cam kết minh bạch về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, đồng thời kiên định với tôn chỉ mang đến những giá trị bền vững, an toàn cho sức khỏe cộng đồng. Công ty trân trọng sự tin tưởng của quý khách hàng và sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với niềm tin ấy". "Chúng tôi kính mong các đối tác, khách hàng và các cơ quan truyền thông tiếp nhận thông tin chính xác, đồng hành cùng công ty trong việc lan tỏa những giá trị tích cực vì sức khỏe cộng đồng", đơn vị này cho hay.



Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH MediUSA Việt Nam

Địa chỉ: Số 154-156 Khánh Hội, phường Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh.

Website: https://mediusa.vn/

Hotline: 1800-9009

Email: info@mediusa.vn