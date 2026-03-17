Tập đoàn Hóa chất Đức Giang làm ăn ra sao trước khi chủ tịch bị khởi tố?

Tính đến ngày 31/12/2025, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có tổng tài sản là 19.550 tỷ đồng (tăng 24% so với đầu năm); tài sản ngắn hạn là 16.123 tỷ đồng; tiền mặt là 1.404 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng là 12.065 tỷ đồng. Quy mô tài sản lớn, lượng tiền mặt và tiền gửi dồi dào cho thấy doanh nghiệp có nền tảng tài chính mạnh và khả năng thanh khoản cao.

Bị can Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Năm 2025, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận những điểm đáng chú ý như: Doanh thu thuần hợp nhất gần 11.266 tỷ đồng (tăng 14%); lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 3.188 tỷ đồng (tăng nhẹ). Doanh nghiệp vượt kế hoạch năm, cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì tăng trưởng.

Tuy nhiên, ở báo cáo tài chính riêng, doanh thu tài chính giảm gần 40%; lợi nhuận ròng giảm hơn 35%. Sự suy giảm này phản ánh áp lực từ hoạt động tài chính và biến động nguồn thu ngoài lõi.

Một số chỉ số tài chính đáng lưu ý như hàng tồn kho tăng 70%, lên gần 1.700 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ 161 tỷ lên 797 tỷ đồng, chủ yếu tại Dự án Khu công nghiệp Nghi Sơn. Trong khi đó, nợ phải trả tăng gấp đôi, lên hơn 4.144 tỷ đồng, đặc biệt, các khoản phải trả ngắn hạn tăng đột biến từ gần 10 tỷ đồng lên hơn 1.273 tỷ đồng, dấu hiệu cho thấy áp lực nghĩa vụ tài chính gia tăng trong ngắn hạn.

Theo cơ quan điều tra, quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại doanh nghiệp này, bao gồm: Đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải, gây ô nhiễm môi trường; khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit; che giấu doanh thu, vi phạm kế toán, gây thất thoát ngân sách. Các hành vi được xác định diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức và liên quan đến nhiều cá nhân.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và 14 bị can. Riêng ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; gây ô nhiễm môi trường”.

Hiện cơ quan điều tra đang, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra toàn bộ sai phạm, xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản. Mục tiêu là thu hồi tối đa tài sản thất thoát cho Nhà nước, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

