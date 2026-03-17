Vật thể lạ trên bầu trời sân bay Cát Bi khiến hàng loạt chuyến bay buộc chuyển hướng khẩn cấp

Theo thông tin từ Bộ Công an, tối 15/3, Tổ An ninh kiểm soát thuộc Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hải Phòng nhận được phản ánh của tổ bay VJC280 và HVN1180 phát hiện vật thể bay lạ nghi là drone tại khu vực tiếp cận Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, cách máy bay khoảng 60m.

Ngay sau đó, Đài chỉ huy sân bay khẩn trương triển khai phương án xử lý, yêu cầu các chuyến bay giảm tốc độ để bảo đảm an toàn. Do ảnh hưởng của thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ ở khu vực này, nhiều chuyến bay (HVN1186, VJC282, HVN1518, HVN1188) phải bay chờ và chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài, một số chuyến khác tạm dừng khai thác, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, an toàn bay.

Đến 0h35’ ngày 16/3/2026, hoạt động bay tại Cát Bi được khôi phục bình thường.

Qua phối hợp, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xác định người vi phạm là Đ.T.D, sinh năm 1998, trú tại thôn Tiến Lập, An Khánh, TP. Hải Phòng, điều khiển diều carbon chiều dài 3,6m, có gắn sáo và đèn nháy (xanh, đỏ, trắng) bay độ cao khoảng 400m, chiều dài thả dây khoảng 700m hướng về phía đồi Thiên Văn, Kiến An, Hải Phòng.

Khuyến cáo người dân không sử dụng drone, flycam, phương tiện bay siêu nhẹ, diều, diều gắn đèn led...gần sân bay khi chưa được cấp phép.

Nếu vi phạm có thể bị phạt 20 - 40 triệu đồng, tịch thu thiết bị, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; khi phát hiện thiết bị bay không người lái, vật thể bay lạ hoặc các hành vi có dấu hiệu đe dọa đến hoạt động bay tại khu vực sân bay cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng.