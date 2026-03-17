Cận cảnh trộm mò vào phòng trộm thùng tiền mừng cưới: Tìm thấy 208 phong bì cách nhà vài chục mét

Công an xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) thông tin cơ quan đang điều tra vụ trộm thùng tiền mừng cưới vừa xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vụ trộm xảy ra rạng sáng 15/3 tại nhà anh V.T.A (33 tuổi, ở ấp Trảng Cò).

Tờ Tiền Phong dẫn tin vào ngày 14/5, Gia đình anh A. tổ chức đám cưới với khoảng 30 bàn tiệc. Đến khoảng 21h cùng ngày, do tiếp khách say rượu, anh A. vào phòng ngủ và để điện thoại trên đầu giường. Khi khách đã ra về gần hết, gia đình dọn dẹp và mang thùng đựng tiền mừng cưới vào phòng ngủ của hai vợ chồng anh A. để cất giữ.

Sau đó, anh T.H.K (46 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp, là anh rể của anh A.) say rượu và nằm ngủ trước cửa nhà sau. Trong nhà khi đó còn có chị ruột của anh A. cùng 2 người bạn của anh A. ngủ lại. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, thì đến khoảng 2h24' sáng ngày 15/3, một đối tượng đã đột nhập vào phòng anh A. và thực hiện hành vi trộm cắp.





Đến khoảng 4h20 ngày 15/3, anh T.H.K. thức dậy xem giờ, phát hiện điện thoại đã mất. Kiểm tra lại trong nhà, gia đình tiếp tục phát hiện thùng tiền mừng cưới và nhiều điện thoại khác cũng không còn. Theo trình báo của gia đình chú rể, tổng tài sản bị thiệt hại khoảng 276 triệu đồng.

Báo CAND thông tin, công an xã Trần Văn Thời sau khi vào cuộc điều tra đã phát hiện cách nhà anh A. vài chục mét có một thùng nhựa (thùng tiền mừng cưới) cùng 208 bao thư đã bị kẻ gian xé lấy tiền. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.