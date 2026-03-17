Cô giáo dạy toán và con trai tử vong trên cao tốc: Đau xót bữa cơm dang dở bà ngoại chờ con cháu

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hôm 14/3 khiến 2 người tử vong đã khiến dư luận đau xót. Nạn nhân trong vụ việc là chị N.Y.M. (32 tuổi, giáo viên dạy toán Trường THPT Lê Lợi, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) và con trai P.M.L. (8 tuổi, học lớp 2). Anh P.N.A. (39 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) - chồng chị M., người cầm lái chiếc xe ô tô con thời điểm xảy ra tai nạn bị thương nặng.

Được biết, lễ tang của mẹ con chị M. được tổ chức tại quê nhà ở thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng. Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà của bố mẹ ruột chị M., cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến ai nấy xót xa.

Báo Thanh Niên thông tin, ông Nguyễn Kinh, cha ruột của chị M. gần như không nói nên lời. Ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nguyên nhân vì đâu khiến ông mãi mãi mất đi con gái và cháu ngoại.

Chiếc ô tô biến dạng sau tai nạn.

Anh họ của chị M. - ông Nguyễn Văn Ba cho hay, vợ chồng chị M. có nhà riêng tại Phan Thiết. Vào ngày xảy ra sự việc, nữ giáo viên hẹn buổi trưa sẽ về nhà cha mẹ chơi. Mẹ chị M. đã nấu cơm gà, món ăn mà cháu ngoại yêu thích để đón con cháu. Tuy nhiên sau đó, nữ giáo viên gọi điện báo có công việc nên không thể về và hẹn tuần sau. Gia đình cũng không rõ vợ chồng chị M. đi đâu.

Hơn 11 giờ trưa ngày 14/3, gia đình chị M. gặp nạn nhưng đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, người thân mới được đồng nghiệp của chồng chị M. báo tin. Gia đình sau đó đã đưa thi thể mẹ con chị M. về quê nhà lo hậu sự.

Người thân chia sẻ thêm, cháu L. sống với ông bà ngoại từ nhỏ, học lớp 1 ở xã Hồng Thái. Khi bé lên lớp 2 thì bố mẹ đưa vào Phan Thiết học. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là kết thúc năm học thì không may xảy ra bi kịch đau lòng.

Trước đó vào khoảng 11 giờ 38 phút ngày 14/3, tại km116+100 tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa), chiếc xe tải do tài xế N.V.V. (31 tuổi, trú tỉnh Cà Mau) điều khiển đã tông mạnh vào đuôi ô tô con do tài xế P.N.A. cầm lái. Vụ việc khiến vợ con anh A. ngồi hàng ghế sau trên ô tô tử vong. Anh A. bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Vài giây trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn.

Nguyên nhân bước đầu là do tài xế ô tô đang dừng xe trên làn đường xe chạy (làn 2); không đặt cảnh báo phía sau xe theo quy định và tài xế xe tải thiếu chú ý quan sát. Vị trí xảy ra vụ tai nạn không có dải dừng khẩn cấp.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.