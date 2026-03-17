Đột kích nhà nghỉ Mimosa, bắt nữ quái Phạm Thị Bích Duyên cùng “khách quen” Nguyễn Võ Đăng Hoàng

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Bích Duyên (SN 1993, trú 120C, khu phố 41, phường Đông Hưng Thuận) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Võ Đăng Hoàng (SN 1982, trú ấp Đông Lân, xã Bà Điểm) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, bằng nghiệp vụ, Công an phường Tân Phước tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Mimosa (khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, TP.HCM).

Hai đối tượng bị bắt giữ

Qua kiểm tra tại phòng 102, công an phát hiện Nguyễn Võ Đăng Hoàng đang tàng trữ 1 gói nylon nghi là ma túy. Công an phường đã lập biên bản thu giữ, niêm phong tang vật và mời Hoàng về trụ sở làm việc để làm rõ hành vi.

Mở rộng, công an xác định chất trong gói nylon thu giữ của Hoàng là ma túy dạng đá (Methamphetamine). Nguồn gốc số ma túy trên do Hoàng mua của Phạm Thị Bích Duyên và cất giấu để sử dụng. Từ lời khai, công an bắt giữ Duyên.

Đối tượng Phạm Thị Bích Duyên

Công an đề nghị các cơ sở lưu trú trên địa bàn cần nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhân khẩu, người thuê lưu trú; chủ động theo dõi, kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan tội phạm và tệ nạn xã hội. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý.

Người dân nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp và cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Mỗi thông tin do người dân cung cấp góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại địa phương.