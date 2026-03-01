Hàng trăm cảnh sát đột kích 2 tụ điểm, bắt ông trùm Nguyễn Văn Tuấn và 82 người

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp cùng công an các phường triệt phá hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ở phường Vũng Tàu và phường Hòa Lợi, bắt giữ 83 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin trên VnExpress, trong dịp Tết, Công an TP HCM xác định nhiều tụ điểm lợi dụng thời điểm này để tổ chức các sòng bạc ăn thua nên lập kế hoạch triệt phá. Sau thời gian dài theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện khu đất trống phía sau một căn nhà không số, thuộc khu phố 12, phường Hòa Lợi (tỉnh Bình Dương cũ) thường xuyên có nhiều nghi can tụ tập.

Cảnh sát xác định nơi đây là trường gà do Lê Văn Tuấn (40 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi) và Trịnh Linh Dương (32 tuổi) tổ chức. Do khu vực nằm trong rừng cây, địa hình trống trải, những người bên trong có thể phát hiện người lạ từ xa nên lực lượng chức năng phải sử dụng flycam cùng các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ để theo dõi, bảo đảm bí mật, không để người tham gia kịp thời bỏ chạy.

Các đối tượng và tang vật - Ảnh: CACC

Đến ngày 28/2, sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt đột kích tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống phía sau nhà không số, tổ 14, khu phố 12, phường Hòa Lợi.

Theo cảnh sát, tụ điểm này thu hút nhiều con bạc từ các địa phương khác đến tham gia sát phạt với số tiền cá cược lớn.

Tại thời điểm phá án, cảnh sát đã bắt quả tang 45 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 38 điện thoại di động, 32 xe gắn máy, 2 ô tô cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: CA TP HCM

Báo Dân Trí đưa tin, trước đó vào ngày 19/2, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an phường Vũng Tàu đã đột kích vào tụ điểm đánh bạc tại khu vực trước nhà số 61 - 65 Thắng Nhì, phường Vũng Tàu, do đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) cầm đầu.

Tại đây, Cảnh sát bắt giữ 38 người đang sát phạt dưới hình thức đánh bài cào thắng thua bằng tiền, thu giữ hơn 160 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý nghiêm hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Nguyễn Văn Tuấn và đồng bọn.

Công an áp giải các đối tượng ra khỏi trường gà - Clip: CA TPHCM

Công an TP Hồ Chí Minh nhận định, các tụ điểm cờ bạc, đặc biệt là đá gà ăn tiền và sòng bạc hoạt động dịp lễ, Tết, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Việc liên tiếp triệt phá các tụ điểm bài bạc quy mô lớn, thể hiện quyết tâm cao, tinh thần kiên quyết của Công an TP Hồ Chí Minh trong cao điểm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán, với quan điểm xử lý nghiêm, triệt để, không để tệ nạn xã hội lợi dụng thời điểm lễ, Tết để hoạt động.