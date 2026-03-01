Khóa bánh ô tô của người khác đỗ trước cửa hàng ở Hải Phòng: Người phụ nữ được mời lên phường

Sự việc chủ một cửa hàng ở phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng thấy chiếc ô tô đỗ trước cửa hàng của mình liền đưa 2 xe máy chặn phía sau và bên cửa lái, rồi dùng dây cáp khóa bánh ô tô của người khác vào 2 xe máy gây xôn xao mạng xã hội.

Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho biết, nhận thấy sự việc có tính chất, diễn biến phức tạp, Công an phường Thủy Nguyên đã triệu tập chủ cửa hàng là bà Trần Thị Hồng Nhung (41 tuổi, trú tại xã Việt Khê, Hải Phòng) cùng những người liên quan đến trụ sở Công an phường để làm việc. Đồng thời, cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh làm rõ hành vi sai phạm, xử lý theo quy định pháp luật.

Hình ảnh bà Nhung khóa bánh xe của anh Đức.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, sự việc xảy ra và khoảng 21 giờ 50 phút ngày 25/2. Thời điểm trên, anh Nguyễn Trung Đức (sinh năm 2003, trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng) đỗ ô tô biển số 15A-683.XX tại lề đường trước nhà số 136 đường Máng Nước, phường Thủy Nguyên.

Sau đó, bà Nhung - người thuê nhà kinh doanh tại địa chỉ trên đã dùng 2 xe máy dựng chặn phía sau và bên cửa lái của ô tô rồi lấy dây cáp khóa 2 bánh xe ô tô vào 2 xe máy.

Trước sự việc, anh Đức đã gọi bố là ông Nguyễn Tất Lương (SN 1977) đến hỗ trợ. Tại đây, bà Nhung và ông Lương cùng một số người đã xảy ra to tiếng với nhau. Sự việc được một số người có mặt tại hiện trường quay clip và lan truyền trên mạng xã hội.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày thì bà Nhung chủ động mở khóa, di chuyển xe máy, không tiếp tục chặn ô tô của anh Đức.