Đột kích ngôi nhà số 745, bắt Đỗ Hữu Duy sinh năm 2003 trong chuyên án lớn nhất

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Đà Nẵng vừa lập chiến công xuất sắc, triệt phá vụ trồng, tàng trữ, mua bán cần sa với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 19/01, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra căn nhà tại số 745 Trường Chinh, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Hữu Duy (sinh năm 2003, trú phường Cẩm Lệ) đang có hành vi phân chia ma túy cần sa với số lượng gần 08 kg.

Tiếp tục kiểm tra căn phòng phía sau ngôi nhà, lực lượng Công an phát hiện 51 cây cần sa đang được nuôi trồng tại đây, bố trí trong không gian kín với đầy đủ hệ thống chiếu sáng, tưới nước phục vụ việc trồng, chăm sóc cây cần sa.

Mở rộng đấu tranh, đối tượng Đỗ Hữu Duy khai nhận ngoài địa điểm trên còn thuê và tổ chức trồng cần sa tại căn nhà số 201 Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ.

Tiến hành kiểm tra tại địa điểm trên, lực lượng Công an phát hiện nhiều vật tư, phương tiện dùng để trồng cây cần sa, đồng thời phát hiện 40 cây cần sa với nhiều kích cỡ khác nhau đang được nuôi trồng trong phòng kín, bố trí đèn chiếu sáng và hệ thống điều hòa hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Đấu tranh khai thác, Đỗ Hữu Duy khai nhận từ đầu tháng 6/2025 đã nảy sinh ý định trồng cần sa để bán kiếm lời. Thông qua mạng xã hội Telegram, Duy đã mua hạt giống, tổ chức trồng, chiết cây, thu hoạch và nhiều lần mua bán cần sa với tổng số tiền giao dịch lên đến 112 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Duy về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan.

Đỗ Hữu Duy cùng hiện trường và tang vật vụ án do CA Đà Nẵng cung cấp: