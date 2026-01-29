Buộc người đàn ông chửi mắng nhân viên VNPT ở Cần Thơ xin lỗi công khai

Ngày 29-1, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Công an xã Vị Thanh 1 vừa mời làm việc người đàn ông liên quan đến hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trước đó, vào ngày 30-12-2025, ông N.M.A., nhân viên VNPT cùng một số đồng nghiệp đến trạm phát sóng VNPT tại ấp 5, xã Vị Thanh 1 để xử lý công việc. Tại đây, ông H.U.L. đang trong tình trạng say rượu đã có lời lẽ chửi mắng, xúc phạm ông A. và dùng điện thoại quay video clip.

Ông H.U.L (đứng) tại buổi xin lỗi công khai. Ảnh: Công an Cần Thơ

Mặc dù đã được giải thích, nhắc nhở, ông L. vẫn tiếp tục có hành vi xúc phạm đối với nhân viên VNPT, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân và tình hình an ninh, trật tự. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vị Thanh 1 đã mời ông L. lên làm việc.

Ông L. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết do sử dụng rượu, bia nên không làm chủ được bản thân dẫn đến việc chửi mắng, quay video xúc phạm ông A.

Công an đã tiến hành xác minh, làm việc với những người có liên quan; đồng thời yêu cầu ông L. xin lỗi công khai người bị hại, cam kết không tái phạm và xóa bỏ toàn bộ video đã quay trước đó.