Năm 1998, ông An mua đất bằng giấy tay, không giữ Giấy chứng nhận, bây giờ xử lý thế nào? Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời

Năm 1998, ông An được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai thửa đất (thửa số 1 và thửa số 2). Năm 2001, ông Hồ Tấn Phát (TPHCM) nhận chuyển nhượng thửa đất số 1 từ ông An. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng chỉ được lập bằng giấy viết tay.

Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Phát không giữ Giấy chứng nhận bản gốc, mà để ông An tiếp tục quản lý, với lý do ông An chỉ chuyển nhượng thửa đất số 1, còn thửa đất số 2 vẫn thuộc quyền sử dụng của mình.

Sau đó, ông An tiếp tục chuyển nhượng thửa đất số 2 cho ông Công và đã giao toàn bộ Giấy chứng nhận bản gốc (cấp chung cho cả hai thửa) cho ông Công. Hiện nay, theo thông tin ông Phát được biết, ông Công đã nộp Giấy chứng nhận bản gốc này tại Văn phòng Đăng ký đất đai để làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất số 2.

Vừa qua, khi ông Phát nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất số 1, Bộ phận Một cửa đã trả hồ sơ với lý do: giấy chuyển nhượng viết tay không hợp lệ và không cung cấp được Giấy chứng nhận bản gốc.

Theo ông Phát, vướng mắc lớn nhất là Giấy chứng nhận bản gốc hiện không do mình quản lý, mà đã được ông Công nộp vào Văn phòng Đăng ký đất đai trong hồ sơ cấp đổi. Do đó, ông không biết Giấy chứng nhận bản gốc này hiện còn được lưu giữ tại cơ quan đăng ký đất đai hay đã bị thu hồi, hủy bỏ.

Ông Phát hỏi, trường hợp ông Công nộp Giấy chứng nhận bản gốc cho Văn phòng Đăng ký đất đai để làm thủ tục cấp đổi, Giấy chứng nhận này có bị thu hồi, hủy bỏ hay không? Nếu chưa bị hủy, ông cần thực hiện thủ tục gì để được sử dụng Giấy chứng nhận bản gốc đang lưu tại cơ quan đăng ký đất đai, nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận?

Đối với hợp đồng chuyển nhượng bằng giấy viết tay lập từ năm 2001, ông cần bổ sung những loại giấy tờ nào để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật?

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật về đất đai, việc hủy Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện trong các trường hợp người sử dụng đất thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, cấp đổi hoặc đính chính Giấy chứng nhận đã cấp mà phải cấp mới Giấy chứng nhận, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và các trường hợp hủy Giấy chứng nhận khác.

Trường hợp ông Công thực hiện đăng ký biến động đất đai thì cơ quan giải quyết thủ tục thực hiện theo quy định tại mục VI, nội dung C, phần V của phụ lục 01, ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

Theo đó, sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký biến động Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhập vào hồ sơ địa chính. Giấy chứng nhận đã cấp là một thành phần của hồ sơ địa chính, do đó sẽ được lưu trữ phục vụ công tác quản lý về đất đai.

Đối với nội dung về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định trước ngày 1/8/2024 và thửa đất đó đã có Giấy chứng nhận thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại khoản 2, mục XI, nội dung C, Phần V, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

Theo đó, hồ sơ người sử dụng đất nộp bao gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp, giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.