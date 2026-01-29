Du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan được rao bán lần thứ 2 với giá gần 50 tỷ đồng

Theo VNExpress, Cơ quan Thi hành án dân sự TP. HCM rao bán đấu giá một số tài sản đứng tên bà Trương Mỹ Lan trong quá trình tổ chức thi hành bản án đã có hiệu lực.



Cụ thể, tài sản đầu tiên là du thuyền The Reverie Saigon (màu xanh – trắng), được sản xuất tại Pháp năm 2018, hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn Swan Bay, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, vào ngày 5/1 du thuyền này từng được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 52,4 tỷ đồng nhưng không có người tham gia.

Do vậy, cơ quan thi hành án quyết định giảm 6% giá trị tài sản, đưa mức giá khởi điểm cho đợt đấu giá tiếp theo xuống còn hơn 49,2 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản, tương đương 20% giá khởi điểm, tức gần 10 tỷ đồng, vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. HCM.



Tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn một diễn ra vào cuối năm 2024, bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị được nhận lại nhiều tài sản, trong đó có du thuyền The Reverie Saigon với lý do phục vụ hoạt động của khách sạn cùng tên.



Ngoài du thuyền này, Cục Thi hành án dân sự TP. HCM cũng quyết định giảm giá hai tài sản khác là tàu THALIA và tàu ELECTRA. Cả hai tàu đều có màu trắng, được sản xuất tại Ba Lan năm 2017. Giá khởi điểm mới của mỗi tàu được điều chỉnh xuống còn khoảng 4,8 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan thi hành án đã ban hành thông báo cưỡng chế thi hành án đối với bà Trương Mỹ Lan – bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Danh sách tài sản bị kê biên bao gồm hai chiếc túi xách Hermès bạch tạng, những món đồ xa xỉ từng thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, các tài sản này sẽ được đưa ra bán đấu giá công khai.

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã kê biên hơn 1.000 bất động sản là nhà ở, đất đai và dự án, chủ yếu tập trung tại TP. HCM và các địa phương lân cận, trong đó có nhiều khu đất và dự án có vị trí đắc địa, quy mô lớn. Bên cạnh đó, hàng trăm triệu cổ phần tại nhiều doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, cùng du thuyền, hai tàu thủy và 19 ô tô đứng tên bà cũng đã bị kê biên để phục vụ công tác thi hành án.



Tại phiên xét xử cuối năm 2024, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục đề nghị được nhận lại một số tài sản đã bị kê biên trong quá trình điều tra, gồm hai túi Hermès, du thuyền và hai tàu nói trên.



Ngoài ra, bà Lan còn đề nghị tòa án xem xét trả lại các bất động sản tại số 24 Lê Lợi (quận 1 cũ) và 21 Trần Cao Vân (quận 3 cũ), với lý do đây là tài sản do mẹ bà mua cho các cháu nội. Bà cũng xin giữ lại căn biệt thự cổ tại số 110–112 Võ Văn Tần, cho rằng tài sản này do mẹ bà mua cho cháu ngoại là Chu Duyệt Phấn, trong thời gian con gái bà đang trùng tu thì bị kê biên.



Đối với tòa nhà số 19–25 Nguyễn Huệ (quận 1), hiện được cho ngân hàng SCB thuê làm trụ sở, bà Lan trình bày rằng khu đất này vốn là kho gạo của ông cố nội, sau đó được mẹ bà mua lại để làm kỷ niệm và giao cho cháu ngoại. Tiền cho thuê tòa nhà được dùng để trùng tu biệt thự cổ trên đường Võ Văn Tần, nên bà đề nghị tòa án giải tỏa kê biên và trả lại tài sản cho con gái.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã không chấp thuận toàn bộ các đề nghị nêu trên.