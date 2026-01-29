Cận cảnh 7 triệu kg chất thải khiến 4 đối tượng bị Công an Hà Nội khởi tố

Theo ghi nhận của phóng viên, một khu đất rộng hàng nghìn mét vuông nằm sát đường Lý Thánh Tông, phường Bát Tràng, Tp.Hà Nội đã bị biến dạng bởi một "núi" rác chất thải, trạc thải. Từ trên cao có thể dễ dàng nhận thấy màu xanh của cỏ cây đã bị thay thế bởi màu của gạch, bê tông, đất đá thải...

Cận cảnh 7 triệu kg chất thải khiến 4 đối tượng bị Công an Hà Nội khởi tố

Khu đất nông nghiệp rộng 2000m bị các đối tượng biến thành điểm tập kết chất thải nhìn từ trên cao.

Tại đây các đối tượng tập kết phế thải không chỉ dùng lại ở đất đá thải mà còn rất nhiều các loại rác và vật liệu khó phân hủy như túi nylon, bao bì, bạt các loại. Số vật liệu này nằm xen kẽ và dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường.

Số lượng lớn bao bì, túi nylon được đổ công khai ngay bên các loại vật liệu đất đá thải khác.

Một điểm đốt rác trong khu vực tập kết phế thải.

Không chỉ tập kết phế thải, theo ghi nhận của phóng viên, trong khu đất mà các đối tượng này quản lý còn xuất hiệu nhiều vị trí có dấu hiệu đốt rác để phân loại các vật liệu còn tận dụng được như sắt, thép, dây đồng trong quá trình phân loại rác thải tại đây.

Cận cảnh những loại vật liệu được tập kết tại khu đất nông nghiệp.

Cũng giống như nhiều điểm tập kết rác thải trái phép trên địa bàn Tp.Hà Nội khác, bãi đất trống mà Nguyễn Văn Họa trú tại xã Gia Lâm thuê, đã tiếp nhận số lượng lớn chất thải, trạc thải xây dựng do các xe ô tô chở về đây trong một thời gian dài và hình thành nên một núi rác khổng lồ.

Hố rác sâu nhiều mét với các lớp rác thải chủ yếu là vật liệu khó phân huỷ.

Cũng theo quan sát của phóng viên, tại một hố sâu nằm trong khu đất nông nghiệp bị các đối tượng tập kết phế thải chứa rất nhiều túi nylon, bao bì, vải bạt đây là những loại vật liệu rất khó để phân hủy trong điều kiện tự nhiên. Hơn thế nữa về lâu dài khu vực đất và nguồn nước nơi đây cũng sẽ bị ô nhiễm theo thời gian.

Đổ trái phép chất thải Có thể bị phạt 7 năm tù và nộp phạt hàng chục tỷ đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường, trạc thải xây dựng tại khu đất nông nghiệp nằm cạnh nhà vườn Bảo Vy Garden, đường Lý Thánh Tông, xã Bát Tràng. Khu đất này không được che chắn, thu gom, xử lý theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Tiến hành kiểm tra, xác minh, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa trú tại xã Gia Lâm, Tp.Hà Nội thông qua việc thuê khoảng 2.000m² đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng, Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận, san lấp trái phép trạc thải xây dựng nhằm trục lợi. Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, Họa vẫn cho các phương tiện vận chuyển đổ thải, chủ yếu vào ban đêm, sau đó san gạt, phủ đất để nâng cao mặt bằng.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ, nhiều doanh nghiệp đã biết rõ khu đất không có chức năng tiếp nhận chất thải nhưng vẫn tổ chức vận chuyển, đổ thải trái phép, gồm: Công ty CP Môi trường đô thị và phát triển Hà Nội; Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội; Công ty CP Môi trường ECON Hà Nội.

Tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất trên được xác định là 7.829.503 kg, trên diện tích 2.331,93 m², tương đương 7.117,73 m³. Kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn xác định đây là chất thải rắn thông thường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường”; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 04 đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Văn Họa, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Tống Phương.

Lực lượng Công an Hà Nội tại hiện trường.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, Tp.Hà Nội phê chuẩn. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, hợp đồng, hóa đơn, phiếu cân liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra.

Theo Luật sư Bùi Văn Thụ Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội, số lượng chất thải được các đối tượng tập kết về đây là rất lớn cụ thể là hơn 7 triệu kilôgam, lớn hơn rất nhiều so với khoản 3 tại điều 235 Bộ luật Hình sự là 500.000 kilôgam. Việc tập kết số lượng lớn chất thải nêu trên sẽ gây ra hậu quả khó lường cho môi trường nếu không được phát hiện kịp thời và xử lý.

Luật sư Bùi Văn Thụ Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội.

Theo Luật sư Thụ tại Điểm d, Khoản 3, Điều 235 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội gây ô nhiễm môi trường chỉ rõ hành vi Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường 500.000 kilôgam trở lên thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Ngoài ra nếu pháp nhân thương mại phạm tội thì bị phạt tiền từ 12.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.



