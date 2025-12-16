Người đàn ông chửi bới, xô ngã bảo vệ chung cư ở Hà Nội: Nguồn cơn gây bất bình

Mới đây mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đã có hành động lỗ mãng với bác bảo vệ lớn tuổi tại sảnh một tòa chung cư. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông quên thẻ nên yêu cầu bảo vệ quẹt thẻ thang máy cho mình.

Nam bảo vệ ngồi dưới sảnh đã nhắc nhở người đàn ông phải lưu lại thông tin ra vào ở quầy lễ tân. Bất ngờ người đàn ông sửng cồ, quay ra lớn tiếng chửi bới và nói rằng có nhà ở đây nên không việc gì phải khai báo.

Bảo vệ từ tốn giải thích rằng đây là quy định của tòa nhà thì người đàn ông vẫn tiếp tục xúc phạm, đẩy nam bảo vệ ngã xuống sàn. Đoạn clip khiến dư luận vô cùng bức xúc trước hành vi hung hăng, côn đồ, thiếu văn minh của người đàn ông.

" Người ta là bảo vệ, thức khuya dậy sớm để bảo vệ an toàn cho cuộc sống của cư dân, vậy mà không biết trân trọng, lại tỏ thái độ hống hách. Hơn nữa, bác bảo vệ còn đáng tuổi cha, tuổi chú, thật đáng buồn. Ra xã hội mà cứ động tí là sửng cồ lên như vậy thì có ngày phải trả giá đắt, đã có nhiều bài học rồi ", cư dân mạng bình luận.

Người đàn ông quen thẻ thang máy, sửng cồ khi bảo vệ yêu cầu lưu lại thông tin. (Ảnh: Cắt từ clip)

Người đàn ông lớn tiếng xúc phạm bác bảo vệ lớn tuổi, thậm chí bị đẩy ngã xuống đất. (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 50 phút ngày 15/12 tại sảnh tòa chung cư CT1 -A10 Khu đô thị Nam Trung Yên (phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Người đàn ông đã xin lỗi, thừa nhận do say xỉn

Trao đổi trên Tri thức - Znews mới đây, đại diện ban quản lý chung cư CT1 - A10 Khu đô thị Nam Trung Yên cho biết người đàn ông trong clip là anh K., cư dân tòa nhà. Còn nam bảo vệ bị xúc phạm, đẩy ngã là ông T.

Vị đại diện cho hay, khi xảy ra sự việc, anh K. đang trong tình trạng say xỉn. Ngay khi nắm được thông tin, phía ban quản lý đã tiến hành liên hệ xử lý. Anh K. đã thừa nhận hành vi, do say xỉn nên không giữ được tỉnh táo, bình tĩnh và có hành động, lời nói xúc phạm.

Rất may, ông T. chỉ bị đau nhẹ ở vai và xước ở chân sau cú ngã. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sáng 16/12, trước sự chứng kiến của ban quản lý tòa nhà, 2 bên đã đồng ý tiến hành hòa giải. Anh K. cũng đã gửi lời xin lỗi ông T. và được nam bảo vệ chấp nhận. Rất may, người bảo vệ chỉ bị đau nhẹ ở vai và xước ở chân sau cú ngã.

Đại diện ban quản lý chung cư CT1 - A10 Khu đô thị Nam Trung Yên nói thêm, ông T. đã làm đúng theo quy trình khi yêu cầu anh K. khai báo thông tin. Bởi theo quy định, cư dân tòa nhà khi quên thẻ ra vào phải khai báo, lưu lại thông tin ở quầy lễ tân trước khi nhờ bảo vệ mở thang máy. Cư dân sẽ bị nhắc nhở và xử lý theo quy định nếu quên thẻ quá số lần quy định.