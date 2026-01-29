Gió mùa Đông Bắc sắp tăng cường tràn xuống: Từ mai, nhiều nơi mưa lớn trở lại

Theo bản tin dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng 10 ngày tới, miền Bắc nhiều khả năng chịu tác động của thêm một đợt không khí lạnh, khiến nền nhiệt tại nhiều địa phương giảm mạnh, một số nơi chuyển rét đậm.

Cụ thể, trong các ngày 29–30/1, khu vực Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ; trưa và chiều trời hửng nắng. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, sáng 30/1 có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù rải rác. Thời tiết về đêm và sáng sớm duy trì trạng thái rét.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng; phía Nam đêm có mưa rải rác, ngày nắng. Khu vực phía Bắc của vùng này trời rét về đêm và sáng sớm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày nắng; riêng Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng ngày 30–31/1, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến miền Bắc, khiến nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều địa phương giảm nhanh, có nơi xuất hiện rét đậm.

Từ đêm 30/1 đến ngày 7/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng Bắc Bộ trong đêm 30/1 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; Bắc Trung Bộ ngày 31/1 cũng có mưa, mưa nhỏ. Trời rét về đêm và sáng; từ ngày 1/2, rét gia tăng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Trong cùng thời kỳ, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; riêng giai đoạn khoảng từ ngày 1/2 đến sáng 4/2 có mưa, mưa rào và cục bộ xuất hiện dông. Phía Bắc của khu vực này đêm và sáng trời rét.

Các khu vực còn lại, ban đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Trong các đợt mưa dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo nhận định bổ sung từ các chuyên gia khí tượng thủy văn, đợt không khí lạnh mới sẽ tác động mạnh hơn vào chiều tối và đêm 30–31/1, làm nhiệt độ tiếp tục hạ thấp, kèm theo mưa nhỏ ở nhiều nơi. Các khu vực núi cao có khả năng xuất hiện rét đậm cục bộ.

