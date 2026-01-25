Miền Bắc duy trì trạng thái rét sâu dưới 9 độ C, sắp tăng cường đợt không khí lạnh mới?

Miền Bắc duy trì trạng thái rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, số liệu nhiệt độ thực đo thấp nhất 7h ngày 25/1, không khí lạnh tiếp tục suy yếu khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng rõ rệt so với những ngày trước.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù cục bộ. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ban đêm và buổi sáng có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù rải rác, làm giảm tầm nhìn và có thể gây khó khăn cho giao thông.

Không khí lạnh khiến nền nhiệt xuống thấp, vùng trung du và miền núi xuất hiện rét đậm. Đặc biệt, các khu vực núi cao được cảnh báo nguy cơ băng giá, có khả năng gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, nhất là cây trồng và vật nuôi.

Tại khu vực Tây Bắc, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 đến 14 độ C. Tam Đường (Lai Châu) ghi nhận 9,0 độ C; Điện Biên 14,3 độ C; Sơn La 9,2 độ C; Mộc Châu 11,3 độ C. Tại Lào Cai, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 11,7 đến 14,0 độ C, trong đó Sa Pa 10,3 độ C, Mù Căng Chải 11,7 độ C, Yên Bái 13,0 độ C.

Khu vực Đông Bắc có nền nhiệt phổ biến từ 9 đến 13 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) 9,0 độ C; Hà Giang 13,1 độ C; Cao Bằng 10,0 độ C; Trùng Khánh 10,3 độ C; Lạng Sơn 9,4 độ C; Mẫu Sơn 9,6 độ C. Bắc Kạn ghi nhận 12,0 độ C; Thái Nguyên 12,6 độ C.

Tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ C. Hà Nội ghi nhận 13,6 độ C tại Hà Đông; Việt Trì (Phú Thọ) và Hòa Bình cùng ở mức 13,4 độ C; Mai Châu 15,1 độ C; Vĩnh Yên 13,0 độ C; Tam Đảo 9,9 độ C. Hải Phòng 12,4 độ C; Hải Dương 12,2 độ C; Bắc Giang và Sơn Động cùng 12,8 độ C; Bắc Ninh 12,2 độ C; Hưng Yên 12,8 độ C; Thái Bình 12,7 độ C.

Khu vực Ninh Bình – Hà Nam ghi nhận nhiệt độ thấp nhất dao động từ 12,8 đến 13,8 độ C, trong đó Ninh Bình 13,8 độ C; Nam Định 13,0 độ C; Hà Nam 13,1 độ C; Cúc Phương 12,8 độ C.

Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ tiếp tục tăng. Thanh Hóa 15,1 độ C; Sầm Sơn 15,0 độ C; thành phố Vinh (Nghệ An) 16,0 độ C; Hà Tĩnh 16,2 độ C. Quảng Trị ghi nhận 16,5 độ C tại Đồng Hới và 18,3 độ C tại Đông Hà. Thành phố Huế có nhiệt độ thấp nhất 17,4 độ C.

Đến trưa chiều, thời tiết đỡ âm u và bớt rét hơn, nhiệt độ tăng lên 3-5 độ C. Tuy nhiên 2 ngày sau đó nhiệt độ có xu hướng chững lại. Dự báo đến khoảng ngày 27/1 có đợt không khí lạnh tăng cường yếu tràn về, trời có mưa. Phải từ ngày 28/1, nhiệt độ mới thoát ra khỏi ngưỡng rét, đạt 21 độ và có nắng ấm.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong những ngày tới, nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xu hướng tăng, song người dân vẫn cần lưu ý hiện tượng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, đặc biệt tại khu vực vùng núi.

Trên biển

Trong khi đó, trên biển, gió Đông Bắc đang hoạt động mạnh. Trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc cấp 6, có lúc lên cấp 7, giật cấp 8; tại trạm Phú Quý xuất hiện gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo trong ngày 25/1, vùng biển từ Khánh Hòa đến Tp.Hồ Chí Minh cùng vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8. Biển động mạnh, sóng cao phổ biến từ 2 đến 4 mét.

Từ đêm 25/1 trở đi, cường độ gió trên các vùng biển nói trên có xu hướng suy yếu dần.

Trước tình hình thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển chịu ảnh hưởng cần đặc biệt lưu ý nguy cơ do gió mạnh và sóng lớn, thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn.