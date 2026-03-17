Bắt đối tượng truy nã toàn quốc Hoàng Phi Tùng

Minh Tuệ, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 12:17 17/03/2026
Công an Đồng Nai bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Phi Tùng sau thời gian lẩn trốn vì tội buôn bán hàng cấm tại Lâm Đồng và đã bàn giao để tiếp tục điều tra.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh của đơn vị đơn vị đã bàn giao đối tượng truy nã Hoàng Phi Tùng (SN 1985, ngụ Khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai) để Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Hoàng Phi Tùng phạm tội buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CQCA

Trước đó, năm 2024, đối tượng Hoàng Phi Tùng phạm tội buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rồi nhanh chân bỏ trốn. Truy bắt Tùng không có kết quả nên ngày 1/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hoàng Phi Tùng.

Ngày 16/3, bằng nghiệp vụ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an phường Phước Bình bắt giữ Tùng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Bình Phước.

