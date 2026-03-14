Công an truy nã Trần Thị Minh Châu SN 1960

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang truy nã đối tượng Trần Thị Minh Châu (SN 1960; thường trú trước đây tại: E4 tập thể Đại học Y Hà Nội, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội; nay là phường Kim Liên, TP Hà Nội) về tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Chân dung đối tượng Châu. Ảnh: CA Hà Nội

Theo hồ sơ, năm 1995, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng. Nếu phát hiện đối tượng tượng Trần Thị Minh Châu ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0814687888 - 0692194085), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.