CLIP: Bất ngờ bên trong căn nhà "kỳ lạ" ở Cần Thơ

Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước một căn nhà "kỳ lạ" tại TP Cần Thơ. Theo đó, căn nhà có dạng hình tam giác hoặc hình chữ V, rộng ở phần đầu và dần hẹp về sau.

Nhìn từ góc nghiêng, ngôi nhà được thiết kế "siêu mỏng", trông không khác gì một tấm bảng quảng cáo khổng lồ hay một bức tường đứng độc lập. Cộng đồng mạng còn đùa rằng đây là "không gian ba chiều của Doraemon", cho rằng với ngôi nhà chật hẹp như thế này thì khó mà ở được".

Tuy nhiên, clip khác do một tài khoản đăng tải trên TikTok cho thấy bên trong ngôi nhà không chật hẹp như nhiều người nghĩ.

Ngôi nhà gồm 1 trệt và 1 lầu, có 5 người sinh sống. Ở tầng trệt, phần rộng nhất của ngôi nhà được làm nhà bếp với đầy đủ tiện nghi và 1 phòng ngủ. Trên lầu gồm 2 phòng và ban công.

Căn nhà nhìn nghiêng như một bức tường

Qua tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà này nằm trên đường Lý Thái Tông, phường Sóc Trăng. Phần mặt tiền dài khoảng 15 m, chiều sâu chỗ rộng nhất khoảng 5 m, nhưng chỗ hẹp nhất chỉ hơn một gang tay.

Ông Huỳnh Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng, cho biết: "Căn nhà này đã được xây dựng trước ngày sáp nhập phường nên việc chủ sở hữu xây dựng có phép hay không thì sau ngày bầu cử (15-3), phường sẽ rà soát lại".