Sáng 18-3, bất ngờ với nơi trúng 2 giải độc đắc của xổ số miền Nam

Sáng 18-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã tỏ ra bất ngờ với nơi trúng 2 giải độc đắc của vé số Vũng Tàu và vé số Bạc Liêu.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 17-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng chiều 17-3, giải độc đắc (dãy số 182693) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu và vé số Bạc Liêu đều trúng tại An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 2 vé Vũng Tàu là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. 12 vé TPHCM trúng độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

"Khách hàng có việc lên TPHCM rồi mua 2 vé Vũng Tàu, chiều quay về Rạch Giá thì phát hiện 2 vé trúng giải độc đắc nên đến đại lý đổi thưởng" - nguồn tin từ đại lý cho hay.

Giải an ủi của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Nhật Phát 2 ở xã Đông Thạnh, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vũng Tàu, giải độc đắc (dãy số 609459) của vé số Bạc Liêu cũng được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bạc Liêu cũng là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá. 11 vé Bạc Liêu trúng độc đắc còn lại đang được đại lý vé số Triều Phát tìm kiếm khách hàng may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh Tây Ninh; còn giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam ngày 18-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

