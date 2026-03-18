Gameshow tiết kiệm điện KILOWATT tái xuất, thêm yếu tố chưa từng có trước đây

Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) chính thức công bố sự trở lại của gameshow KILOWATT mùa 3 với chủ đề “Gia đình chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm”.

Lễ công bố chương trình diễn ra vào lúc 9h ngày 17/3/2026 tại Nhà hát HTV, số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, Quận 1.

Tiếp nối thành công vang dội của hai mùa đầu tiên, Gameshow KILOWATT? – Gia đình chung tay sử dụng Điện an toàn, tiết kiệm chính thức quay trở lại mùa 3 với hình thức mới lạ hơn. Không còn là cuộc thi của riêng các bạn nhỏ, năm nay, gia đình chính thức trở thành một phần của “đội hình tiết kiệm điện”.

Đặc biệt, mùa 3 còn ghi dấu bởi sự góp mặt của các bạn học sinh đến từ Bình Dương (cũ) và Vũng Tàu (cũ). Những “nguồn năng lượng mới” mang theo tinh thần sôi nổi, ý tưởng sáng tạo và câu chuyện rất riêng về thói quen sử dụng điện trong gia đình mình.

Với format “giải trí tuệ”, KILOWATT tiếp tục kết hợp giữa yếu tố thi đấu, kiến thức và tính ứng dụng thực tiễn. Chương trình hướng đến việc tạo ra sân chơi vừa thư giãn, vừa cung cấp thông tin hữu ích cho học sinh và các gia đình.

Theo kế hoạch, KILOWATT mùa 3 gồm 12 tập, mỗi tập dài 45 phút. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 14h Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9, bắt đầu từ ngày 12/4/2026 và được phát lại vào 9h sáng thứ Hai tuần kế tiếp trên kênh HTV7.