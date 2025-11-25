U50 tạm gác sự nghiệp, dấn thân chinh phục giảng đường quốc tế

Tháng 10/2025, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhi, thuộc thế hệ 7x, bắt đầu du học tại EF International Language Campus (cơ sở đào tạo tiếng Anh thuộc tập đoàn giáo dục quốc tế EF Education First) tại New Zealand. Chị tham gia khoá học tiếng Anh và các môn học chuyên sâu về tâm lý, lãnh đạo và quản lý trong 3 tháng.

Đây là quyết định được chị cân nhắc trong thời gian dài với mục đích nâng cao khả năng ngoại ngữ và trau dồi thêm chuyên môn về tâm lý, trở thành người điều hành có khả năng thấu hiểu, chia sẻ tư vấn và thực hiện các dự án hỗ trợ tinh thần cho người trẻ.

Chị Tuyết Nhi lên đường đi du học, tạm gác lại sự nghiệp (Ảnh: NVCC)

Hơn 20 năm hoạt động trong ngành giải trí với vai trò chuyên gia trang điểm và CEO của công ty về truyền thông và sự kiện tại TP.HCM, chị Tuyết Nhi chủ yếu tập trung vào công tác điều hành.

Gần đây, chị tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng nói trước công chúng và huấn luyện kỹ năng sống để nâng cao kiến thức chuyên môn. Cũng từ đây, chị nhận ra bản thân hứng thú và đam mê với lĩnh vực tâm lý học, nên quyết định rẽ hướng và trở thành du học sinh ở độ tuổi U50.

Bước đầu trong hành trình du học, chị Tuyết Nhi cần hoàn thiện hồ sơ gồm bằng tốt nghiệp từ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, các chứng chỉ từ các khoá học trước. Chị trải qua ba bài kiểm tra đầu vào để đánh giá năng lực ngoại ngữ và định hướng chuyên môn học tập.

Trong quá trình ôn tập kiến thức, chị Tuyết Nhi thừa nhận các bài kiểm tra khiến chị áp lực nhất vì nhiều năm không “đi thi”. Toàn bộ chi phí trong suốt 3 tháng học tập, xấp xỉ 20.000 USD (hơn 500.000.000 đồng), gồm học phí, chi phí hoạt động môn học, tiền thuê nhà và sinh hoạt, đều do chị tự chi trả.

Khoảnh khắc nhận kết quả trúng tuyển, chị hài lòng với sự nỗ lực của bản thân và thêm kỳ vọng vào hành trình du học tại New Zealand.

Chị Tuyết Nhi tại đất nước New Zealand (Ảnh: NVCC)

Sau nhiều năm quay trở lại giảng đường, chị Tuyết Nhi bỡ ngỡ trước hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, cùng phương pháp giảng dạy năng động. Đây là điều mà trong thời gian còn là sinh viên đại học, chị chưa từng được tiếp cận.

Lớp học của chị có nhiều sinh viên ở độ tuổi 20 đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu. Chị là học viên lớn tuổi nhất và cũng là người Việt Nam duy nhất trong lớp. Tuy khác biệt về tuổi tác và quốc tịch, chị không gặp khó khăn trong việc hòa nhập, mà coi đó là lợi thế và cơ hội để trao đổi, chia sẻ quan điểm từ góc nhìn cá nhân và học hỏi thêm từ các bạn học.

Thời gian đầu, chị gặp khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ học tập của các bạn cùng lớp. Chị nhận thấy sinh viên đến từ các nước châu Âu ưu thế về ngôn ngữ khi tiếng Anh có nhiều điểm tương đồng với tiếng mẹ đẻ. Bên cạnh đó, khả năng sử dụng công nghệ linh hoạt giúp họ tra cứu tài liệu và tiếp thu kiến thức nhanh chóng hơn. Với chị, việc này đòi hỏi nhiều nỗ lực, đặc biệt trong quá trình tìm hiểu và ghi nhớ các từ ngữ học thuật.

Có thời điểm phải chuẩn bị bài học đến tối muộn, sau đó tiếp tục cập nhật công việc từ xa do chênh lệch múi giờ với Việt Nam, thời gian nghỉ ngơi của chị chỉ có một đến hai tiếng. Chị bày tỏ vì bản thân yêu thích việc học và chủ động với lựa chọn của mình nên không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại, luôn sẵn sàng đón nhận khối lượng công việc mỗi ngày.

Lịch trình học tập dày đặc và chênh lệch múi giờ khiến việc liên lạc cho gia đình gặp nhiều trở ngại. Dù vậy, chị vẫn chủ động sắp xếp thời gian, cố gắng cân bằng việc học, công việc và gia đình, tạo kết nối với hai con, để trò chuyện và cập nhật tình hình. Chồng của chị tại Việt Nam hỗ trợ quản lý các đầu việc và nhân sự ở công ty, đảm bảo công việc thuận lợi trong quá trình chị học tập tại New Zealand.

Chị Tuyết Nhi cùng con trai trước giờ khởi hành chuyến du học (Ảnh: NVCC)

Với quan điểm xem học tập là mục tiêu dài hạn, chị Tuyết Nhi nói việc học không bị ràng buộc bởi tuổi tác. Hành trình tiếp tục theo đuổi tri thức giúp chị bày tỏ và diễn giải rõ ràng những kiến thức, kinh nghiệm và mong muốn cá nhân, đồng thời mở ra cơ hội kết nối với nhiều người ở các quốc gia, nền văn hóa và môi trường khác nhau, tạo nền tảng để phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Sau khi hoàn tất chương trình học, chị Tuyết Nhi trở về Việt Nam và áp dụng những kiến thức, kỹ năng tích lũy được vào công việc hiện tại và dự án podcast cá nhân.

Những trải nghiệm học tập tại nước ngoài không chỉ giúp chị nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp, mà còn truyền cảm hứng để chị tiếp tục lan tỏa giá trị và kinh nghiệm của mình đến cộng đồng thông qua những câu chuyện về hôn nhân, gia đình và trò chuyện cùng người trẻ trong dự án mà chị thực hiện.