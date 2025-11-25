Đề xuất đầu tư 580 nghìn tỷ để "nâng tầm" chất lượng giáo dục và đào tạo

Xây dựng kiên cố hóa 100% trường, lớp học

Sáng 25/11, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trình Quốc hội tờ trình quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035.

Theo tờ trình, đối tượng thụ hưởng của chương trình là các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập; trẻ em, học sinh, sinh viên, người học, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.

Địa điểm thực hiện trên phạm vi cả nước và thời gian thực hiện chương trình trong vòng 10 năm, từ năm 2026 đến năm 2035, chia làm 2 giai đoạn.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: QH

Trong đó, giai đoạn 2026 – 2030, tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua. Sang giai đoạn 2031 – 2035, tiếp tục xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra đến 2035.

Đến năm 2030 phấn đấu đạt 4 nhóm mục tiêu. Trong đó sẽ tập trung nguồn lực đầu tư hướng đến xây dựng kiên cố hóa 100% trường, lớp học ; bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn, đặc biệt chú trọng đầu tư các phòng học bộ môn, thực hành, trải nghiệm STEM/STEAM.

Đầu tư trọng điểm cho 18 trường cao đẳng nghề từng bước hình thành 6 trung tâm quốc gia và 12 trung tâm vùng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ và các ngành phục vụ các chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia.

Phấn đấu đầu tư để hiện đại hóa cho khoảng 8 cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm lọt nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và tối thiểu có 1 cơ sở giáo dục đại học công lập lọt nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới ở một số lĩnh vực trọng điểm.

Đến năm 2035, mục tiêu đặt ra là đầu tư xây dựng 100% các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn về cơ sở vật chất; 100% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có đủ thiết bị dạy học để triển khai thực hiện đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Giai đoạn 2026 - 2030 dành tối thiểu 174.673 tỷ đồng

Bộ trưởng cho biết, tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2035 khoảng 580.133 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn.

Trong đó, tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình giai đoạn 2026 - 2030 tối thiểu 174.673 tỷ đồng.

Giai đoạn giai đoạn 2031 – 2035, dự kiến tổng các nguồn lực huy động để thực hiện khoảng 405.460 tỷ đồng.

Tờ trình nêu rõ, tổng vốn đầu tư dự án bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2026 – 2030 là 80.000 tỷ đồng; sang giai đoạn 2031-2035 là 122.000 tỷ đồng.

Dự án phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có tổng vốn đầu tư: Giai đoạn 2026-2030 là 18.125 tỷ đồng và giai đoạn 2031-2035: 20.675 tỷ đồng.

Thẩm tra, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng điều kiện bảo đảm tính khả thi để cân nhắc các chỉ tiêu 30% (đến năm 2030) và 100% (đến năm 2035) số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thực hiện đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học (bao gồm cơ sở vật chất, nguồn cung cấp đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh).

Về nguồn vốn ngân sách trung ương, cơ quan thẩm tra đề nghị ưu tiên đầu tư trọng tâm, trọng điểm; bố trí vốn sát với mục tiêu và khả năng giải ngân, bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Về ngân sách địa phương, cần làm rõ căn cứ xác định tỉ lệ, cơ cấu vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; khuyến khích các địa phương có nguồn thu ngân sách cao chủ động bố trí đầu tư cho giáo dục.

Đối với các dự án thành phần, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát, bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc theo quy định của Luật Đầu tư công: Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư; không trùng lặp với chương trình khác và với nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; không trùng lặp nội dung giữa các dự án thành phần thuộc Chương trình.