Ba lần bị dẫn trước, ba lần đứng dậy, U17 Việt Nam với tinh thần không bỏ cuộc tại U17 World Cup 2026.

Trận hòa nghẹt thở 3-3 trước U17 New Zealand ở lượt thứ hai bảng G FIFA U-17 World Cup 2026 không chỉ mang về điểm số lịch sử đầu tiên cho U17 Việt Nam tại sân chơi thế giới, mà còn phác họa rõ nét chân dung một tập thể trẻ dám đứng dậy sau từng cú ngã để giữ nguyên ngọn lửa không chịu khuất phục.

Lần đầu tiên góp mặt ở một vòng chung kết World Cup của bóng đá 11 người Việt Nam, U17 Việt Nam bước vào cuộc chạm trán New Zealand tối 23/11 tại Qatar với sức nặng của cả áp lực lẫn kỳ vọng. Sau thất bại mở màn trước Bỉ, hai đội đều hiểu rằng thêm một cú sảy chân sẽ khiến cánh cửa đi tiếp hẹp lại thấy rõ. Trên sân, sự chênh lệch về thể hình, sức mạnh va chạm và khả năng không chiến của đại diện châu Đại Dương lập tức đặt hàng thủ áo đỏ trước những bài kiểm tra khắc nghiệt, đặc biệt ở các tình huống bóng bổng và đánh đầu.

U17 Việt Nam ra sân chơi thế giới với tinh thần không bỏ cuộc (Ảnh: Getty)

Trong bóng đá trẻ, sự chênh lệch thể chất thường khiến đội yếu thế hơn dễ rơi vào trạng thái cam chịu, nhất là khi liên tục bị đặt vào thế phải rượt đuổi. Thế nhưng, điều đáng giá nhất ở màn so tài này là U17 Việt Nam không coi bất lợi là lý do để lùi bước. Ba lần bị U17 New Zealand vượt lên dẫn trước qua các pha lập công của Jack Clegg (phút 19), John Woldegiorgis (phút 53) và Ethan Dyer (phút 67), đội bóng áo đỏ không một lần sụp đổ tâm lý hay đánh mất niềm tin vào cách chơi của mình. Thay vì co cụm chịu trận, các cầu thủ trẻ vẫn giữ được sự tỉnh táo và chắt chiu cơ hội, điều thể hiện qua hiệu suất chuyển hóa lên tới 30% (3 bàn từ 10 cú sút, 6 lần trúng đích, vượt xa chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,52).

Có một U17 Việt Nam bản lĩnh ở sân chơi thế giới (Ảnh: VFF)

Mỗi bàn gỡ hòa của đội bóng áo đỏ đến từ một cách tiếp cận khác nhau, cho thấy sự đa dạng và lì lợm của tập thể. Đầu hiệp hai, ở phút 49, Chu Ngọc Nguyễn Lực đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1 bằng cú đá phạt hiểm hóc vào góc gần. Khi New Zealand nhanh chóng tái lập cách biệt ở phút 53, chỉ năm phút sau, Nguyễn Lực kiến tạo đường chuyền vượt tuyến để Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống dứt điểm; bàn thắng ban đầu bị căng cờ việt vị nhưng được công nhận sau khiếu nại của ban huấn luyện và pha kiểm tra VAR, gỡ hòa 2-2 trong sự vỡ òa của toàn đội. Khoảnh khắc ấy cũng cho thấy sự tỉnh táo và quyết liệt không kém của ban huấn luyện trong việc bảo vệ từng lợi thế chính đáng trên sân.

Đỉnh điểm của tinh thần không chịu khuất phục xuất hiện ở quãng thời gian cuối trận, khi thể lực cạn dần và New Zealand một lần nữa dẫn trước 3-2 ở phút 67. Những quyết định thay người trong hiệp hai của HLV Cristiano Roland đã phát huy tác dụng đúng lúc khi Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam đột phá tạo sóng gió trước khi bóng bật ra để Trương Nguyễn Duy Khang băng vào đánh đầu bồi ở phút 90+2, ấn định tỷ số 3-3. Sau trận, Duy Khang chia sẻ rằng dù rất mệt, mỗi lần nhìn xuống lá cờ bên ngực áo là lại có thêm động lực để chạy và cống hiến thêm nữa. Lời chia sẻ mộc mạc ấy chạm đến bản chất của tinh thần thể thao, khi đôi chân đã mỏi nhưng lý tưởng vẫn còn đủ sáng, con người ta vẫn tìm được thêm một nhịp chạy nữa. Ngay sau bàn gỡ ấy, khung thành Việt Nam vẫn phải hú vía khi cú sút của Joe McIntyre ở phút 90+3 tìm trúng cột dọc, khép lại một trận cầu cân não đến giây chót.

Với 1 điểm cùng hiệu số -1 sau hai lượt trận, U17 Việt Nam tạm đứng thứ ba bảng G (trên New Zealand nhờ hiệu số) và mở ra cơ hội cạnh tranh vé vào vòng knock-out trước lượt trận cuối gặp U17 Mali vào lúc 20h00 ngày 26/11. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, ba lần bị dẫn trước và ba lần đứng dậy trước New Zealand đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: U17 Việt Nam bước ra sân chơi World Cup không chỉ để làm quen, mà bằng bản lĩnh của những người không dễ dàng chấp nhận thất bại.