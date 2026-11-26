Chạm trán U17 Mali toàn thắng, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh kỷ luật và bản lĩnh của U17 Việt Nam.

Trước buổi tập chiều 25/11 tại Doha nhằm chuẩn bị cho lượt trận cuối vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026 gặp U17 Mali, HLV trưởng Cristiano Roland khẳng định toàn đội sẽ dồn hết sức lực, giữ vững sự tự tin và tinh thần đoàn kết để hướng tới một màn trình diễn tích cực.

Nhìn lại hành trình đã qua sau hai lượt trận đầu tiên, nhà cầm quân người Brazil cho biết mục tiêu của U17 Việt Nam tại sân chơi thế giới không dừng lại ở việc ra sân thi đấu, mà còn hướng tới sự trưởng thành và tiến bộ qua từng trận. Theo ông, sự quyết tâm và tinh thần cống hiến của các cầu thủ đã tạo nên những khoảnh khắc đáng ghi nhận, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ.

“Trước mắt chúng tôi còn một trận đấu nữa gặp đối thủ rất mạnh, nên toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để một lần nữa mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ".

U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng U17 World Cup (Ảnh: VFF)

Khi đề cập đến bài toán thể lực sau hai trận đấu có cường độ cao, HLV Cristiano Roland cho hay ban huấn luyện đã lên phương án hồi phục và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận quyết định. Tuy nhiên, bên cạnh nền tảng thể chất, ông đặc biệt lưu ý đến yếu tố tâm lý và bản lĩnh thi đấu khi bước vào những màn so tài đầy khó khăn.

“Trong bóng đá, thể lực đương nhiên rất quan trọng và là phần việc chúng tôi chú trọng. Bên cạnh thể lực, ban huấn luyện cũng chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ bởi mọi trận đấu với chúng tôi đều rất khó khăn. Sự nỗ lực vượt qua đối thủ, dám chơi dũng cảm và mạnh mẽ là yếu tố then chốt. Nếu không đạt 100% thể trạng, đội chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tinh thần vượt khó và thi đấu cống hiến là điều chắc chắn".

Đánh giá về U17 Mali ở lượt trận cuối, HLV Cristiano Roland nhận định đây là tập thể có chất lượng chuyên môn cao khi đã giành trọn vẹn chiến thắng ở hai trận mở màn. Ban huấn luyện đã theo dõi, phân tích kỹ lối chơi của đối thủ để đưa ra những hướng dẫn cụ thể nhằm giúp các cầu thủ nhận diện các điểm có thể khai thác. Dù vậy, vị chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh điều cốt lõi với U17 Việt Nam lúc này vẫn là sự gắn kết, tự tin, tinh thần kiên cường và kỷ luật trong việc thực hiện đấu pháp.

“Chúng tôi đã nghiên cứu U17 Mali. Họ là đối thủ rất mạnh với hai trận toàn thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tinh thần đoàn kết, sự tự tin, lối chơi kiên cường, cống hiến và sự kỷ luật trong việc tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Đó sẽ là yếu tố mấu chốt giúp chúng ta chơi tốt ở trận này. Tôi tin các cầu thủ sẽ có thêm một trận đấu tuyệt vời".

Nói về cơ hội đi tiếp, HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào khi U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối, nhất là trong bối cảnh đội bóng phải chạm trán nhiều đại diện mạnh đến từ các khu vực khác nhau.

“Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn với ba đối thủ mạnh đại diện cho các khu vực, nơi ban đầu U17 Việt Nam bị xem là 'đội lót đường'. Sau hai trận đã qua, các em chiến đấu bằng tất cả khát khao và nỗ lực. Đến giờ, khi vẫn còn cơ hội, các em tiếp tục thể hiện mong muốn vươn xa hơn nữa. Tôi rất tự hào về các học trò".