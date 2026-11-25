Messi nhiều khả năng chỉ bị phạt tiền sau tình huống gây tranh cãi.

Lionel Messi đứng trước nguy cơ đối mặt án phạt nguội từ Ban tổ chức MLS sau tình huống ném bóng trúng mặt Gonzalo Tapia ở trận Inter Miami thua Columbus Crew 0-3 hôm 22/11. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ nhà báo Jose Armando của Deporte Total USA, siêu sao 39 tuổi người Argentina nhiều khả năng chỉ bị xử phạt hành chính bằng tiền và vẫn đủ điều kiện ra sân ở trận tái đấu mang tính quyết định vào lúc 8 giờ ngày 28/11.

Tình huống Messi ném bóng trúng mặt đối thủ

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở cuối hiệp một trận mở màn vòng 1 play-off MLS Cup (theo thể thức best-of-three). Khi nỗ lực thực hiện quả ném biên nhanh nhưng liên tục bị đối phương cản trở, Messi đã đưa bóng trúng vùng mặt tiền đạo Gonzalo Tapia của Columbus Crew. Trên sân, trọng tài Allen Chapman chỉ rút thẻ vàng cho cả Messi lẫn Tapia.

Theo phân tích từ truyền thông quốc tế, Messi có những tình tiết giúp giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của pha bóng. Trọng tài nhận định hành động này không mang tính bạo lực và lực bóng ném ra khá nhẹ. Bên cạnh đó, trước khi bóng chạm vào mặt Tapia, ngôi sao người Argentina đã hai lần đưa bóng áp sát cầu thủ đối phương để ra hiệu thực hiện quả ném biên nhưng không được tạo khoảng trống hợp lệ. Dù vậy, tranh cãi vẫn nổ ra khi phía Columbus Crew cho rằng hành vi của Messi đáng bị trừng phạt nặng tay hơn.

Nếu thoát khỏi án treo giò, sự hiện diện của Messi sẽ là điểm tựa quan trọng nhất cho Inter Miami trong chuyến làm khách trên sân Columbus Crew sắp tới. Sau thất bại nặng nề 0-3 ngay trên sân nhà ở trận ra quân Inter Miami đang bị đẩy vào thế chân tường.

Ở loạt trận best-of-three, một thất bại nữa sẽ đồng nghĩa với việc Inter Miami chính thức dừng bước. Vì thế, việc có Messi trên sân được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tìm lại sự sắc bén trên hàng công, hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để san bằng tỷ số loạt đấu 1-1 và nuôi hy vọng lật ngược thế cờ ở trận quyết định.