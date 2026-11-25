Martínez xếp Ronaldo ngang hàng Messi, Maradona, Cruyff.

Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha - Roberto Martínez lần đầu lên tiếng kể từ khi rời ghế nóng và sau ngày tiền đạo 41 tuổi Cristiano Ronaldo nói lời chia tay tuyển quốc gia.

Ông đánh giá Ronaldo là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất của lịch sử bóng đá, đồng thời đặt anh vào chung mâm với những tượng đài như Lionel Messi, Diego Maradona hay Johan Cruyff.

Trao đổi với kênh Prime tại Sân vận động Emirates (London) trước thềm cuộc chạm trán giữa Arsenal và Borussia Dortmund ở Champions League, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh tầm ảnh hưởng sâu đậm của Ronaldo đối với tuyển Bồ Đào Nha. Theo Martínez, một quốc gia chỉ có khoảng 11 triệu dân như Bồ Đào Nha có thể góp mặt xuyên suốt ở mọi giải đấu lớn kể từ khi Ronaldo xuất hiện là nhờ "những gì anh ấy mang lại và sự chuyên nghiệp của anh ấy".

"Chỉ có bốn đội tuyển ở châu Âu làm được điều này: Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha", ông khẳng định.

"Những ngày qua, có rất nhiều ý kiến chủ quan bàn luận về hình ảnh hiện tại của cầu thủ này. Nhưng thứ không mang tính chủ quan chính là các thống kê và cách anh ấy tạo dấu ấn lên trận đấu. Chúng ta đang nói về một cầu thủ ngang tầm Lionel Messi, Maradona, Johan Cruyff – đó là những con số của một cầu thủ như Cristiano", cựu HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha phân tích.

Martínez cho rằng Ronaldo ngang tầm Messi (Ảnh: Imago)

Nhìn lại quãng thời gian đồng hành, Martínez cho biết: "Với tôi, được làm việc cùng anh ấy trong suốt 37 trận đấu là một niềm vui. Anh ấy đã ghi 28 bàn thắng. Cristiano có lẽ là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất. Tôi không tin rằng chúng ta sẽ lại thấy một cầu thủ nào có tầm vóc như vậy ở Bồ Đào Nha nữa".

Khép lại câu chuyện, Martínez nhấn mạnh tinh thần cầu tiến không ngừng nghỉ mới là điều làm nên sự khác biệt lớn nhất ở Ronaldo:

"Tôi nghĩ có một điều mà người ta học được từ Cristiano là tư duy của anh ấy chưa bao giờ chỉ là giành danh hiệu nào đó. Động lực của anh ấy không phải là giành Quả bóng vàng, mà là trở nên tốt hơn vào ngày hôm sau. Sự tận tâm của anh ấy với bóng đá là không ai sánh bằng".