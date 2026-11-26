Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Văn Hậu – Doãn Hải My sau chiến thắng của CAHN FC.

Trong trận đấu của CLB Công an Hà Nội (CAHN) với Vissel Kobe trên sân Hàng Đẫy tại AFC Champions League Elite 2026–27, khán đài thu hút nhiều sự chú ý khi có sự xuất hiện của Doãn Hải My đến cổ vũ cho ông xã Đoàn Văn Hậu.

Bà xã Văn Hậu gây ấn tượng với vẻ ngoài năng động, gọn gàng chăm chú theo dõi từng diễn biến trên sân. Dưới sân, Văn Hậu mang băng đội trưởng, góp công vào chiến thắng 3-1 đầy cảm xúc của đội nhà trước đội đầu bảng khu vực phía Đông - Vissel Kobe.

Hải My đến sân cổ vũ Văn Hậu (Ảnh: MD)

Văn Hậu mang băng đội trưởng (Ảnh: MD)

Sau tiếng còi mãn cuộc, cả hai nhanh chóng hội ngộ ngay tại khu vực lối ra sân vận động. Vẫn giữ phong cách giản dị, thoải mái, Văn Hậu khoác áo phao tối màu và túi đeo chéo, trong khi Doãn Hải My đứng cạnh trò chuyện cùng chồng. Khoảnh khắc cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, tình cảm giữa không khí náo nhiệt sau trận đấu đã nhanh chóng ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

Văn Hậu ra về sau trận đấu (Ảnh: Bongdadoisong)

Hải My đứng đợi chồng cùng ra về (Ảnh: Bongdadoisong)

Văn Hậu hôn vợ cực tình (Ảnh: Bongdadoisong)

(Ảnh: Bongdadoisong)

Sự đồng hành lặng lẽ nhưng ấm áp của Doãn Hải My trên khán đài cùng những phút giây gắn kết đời thường sau trận tiếp tục cho thấy hậu phương vững chắc của Đoàn Văn Hậu trong hành trình thi đấu dày đặc cùng CAHN ở mùa giải năm nay.