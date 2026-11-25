Ánh Viên tiếp tục ghi dấu ấn ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

"Tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khi giành tấm HCV thứ 4 ở nội dung 50m bơi ngửa nữ. Kình ngư quê Cần Thơ chỉ hơn đối thủ vỏn vẹn 0,03 giây trong cuộc đua nghẹt thở.

Ở nội dung 50m bơi ngửa nữ, Ánh Viên cán đích với thành tích 29 giây 61, qua đó giành HCV cho đoàn thể thao Quân đội. Người về nhì là Thủy Tiên của đoàn TP.HCM, chỉ chậm hơn Ánh Viên 0,03 giây. Khoảng cách sít sao cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai kình ngư trong những mét bơi cuối cùng.

Ánh Viên tiếp tục ghi dấu ấn (Ảnh: Bùi Lượng)

Đáng chú ý, dù giành chiến thắng, thành tích 29 giây 61 vẫn chưa thể giúp Ánh Viên phá các kỷ lục ở nội dung này. Kình ngư sinh năm 1996 hiện đang nắm giữ kỷ lục quốc gia với thông số 29 giây 26 và kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc là 29 giây 43.

Đây là tấm HCV thứ 4 của Ánh Viên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Trước đó, cô đã cùng đồng đội giành chiến thắng ở nội dung 4x200m tự do nữ, 4x100m hỗn hợp nam nữ, bên cạnh tấm HCV cá nhân ở nội dung 100m ngửa nữ.

Ngoài ra, Ánh Viên còn giành thêm HCB nội dung 200m ếch nữ. Những thành tích này cho thấy kình ngư từng thống trị đường đua xanh Đông Nam Á vẫn duy trì được phong độ đáng chú ý khi trở lại tranh tài ở đấu trường quốc nội.