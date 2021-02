TWICE thu thập dàn hậu cung toàn nam thần Kpop: Jungkook (BTS) lộ hint với Nayeon, Kang Daniel - Heechul hẹn hò thành công

Ra mắt từ năm 2015, sau 6 năm hoạt động trong làng giải trí, đến nay TWICE đã vươn lên thành một trong những nhóm nữ hàng đầu của Kpop thế hệ thứ 3. Fan của TWICE trải dài khắp nơi, bất kể giới tính, lứa tuổi. Không ít ngôi sao, nghệ sĩ trong ngành, từ tiền bối đến hậu bối đều mê mẩn 9 cô nàng xinh xắn.

Đến nay, TWICE đã thu thập được cả 1 dàn "hậu cung" toàn nam thần đình đám của Kpop như Jungkook (BTS), Kang Daniel, Heechul (Super Junior),... Dàn nam thần này đều công khai "crush" các cô nàng TWICE, nhưng đáng chú ý thay, có 2 người đã "cưa đổ" được mỹ nhân trong nhóm nhạc nữ đình đám này và thậm chí hẹn hò công khai.

1. Jungkook (BTS)

Jungkook không ít lần bị bắt gặp đang dành chú ý cho cô nàng răng thỏ của TWICE

Đáng chú ý nhất là trong đại hội thể thao Idol Star Athletics Championship, Jungkook đã bị fan bắt gặp đang rất tập trung dõi theo phần thi của Nayeon. Fan tinh mắt nhận ra rằng em út BTS vô cùng phấn khích khi thành viên TWICE giành chiến thắng. Ngoài ra, Jungkook cũng liếc nhìn Nayeon rất nhiều lần, khiến không ít fan tin rằng nam idol "crush" nữ đồng nghiệp. Thậm chí, fan còn tích cực "đẩy thuyền" và đặt tên cho cặp đôi là NaKook.

Jungkook căng thẳng dõi theo phần thi của Nayeon

Và sau đó vô cùng phấn khích khi thành viên TWICE giành chiến thắng

2. Heechul (Super Junior)

Còn nhớ vào đầu năm ngoái, Heechul (Super Junior) và Momo (TWICE) đã khiến dân tình 1 phen chấn động khi công bố chính thức hẹn hò. Mặc cho khoảng cách 13 tuổi, nhiều người vẫn dành sự ủng hộ nhiệt tình cho cặp đôi vì ai ai cũng đều biết, từ xưa đến nay Heechul vốn là 1 fanboy chính hiệu của bạn gái. Heechul đã là yêu thích Momo ngay từ những ngày đầu tiên và không ngại thú nhận tình cảm với mỹ nhân Nhật Bản nhiều lần trên sóng truyền hình.



Trước khi chính thức hẹn hò, khán giả đã nhiều lần chứng kiến Heechul phát cuồng vì Momo và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho "cỗ máy nhảy" của TWICE

Heechul tan chảy, tim loạn nhịp vì aeygo của Momo

Chăm sóc cô nàng từng li từng tí

Heechul liên tục thể hiện tình cảm đối với Momo ngay trên sóng truyền hình

Thậm chí thú cưng của Heechul cũng cho thấy dấu hiệu của 1 fanboy. Thú cưng của nam idol có tên là "Zorr" bởi vì nghe giống như câu hát đầu tiên của Momo trong Cheer Up

3. Kang Daniel

Lúc mới công khai, mối quan hệ yêu đương Kang Daniel - Jihyo đã khiến fan thì sốc nặng bởi cả hai dường như không liên quan đến nhau, không có tương tác gì trước đó. Tuy nhiên đến khi nhìn lại thì hình mẫu lý tưởng của nam idol hoàn toàn trùng khớp với trưởng nhóm TWICE.

Trong chương trình Happy Together, Kang Daniel đã từng tiết lộ anh thích mẫu phụ nữ lớn tuổi hơn, bởi anh có thể học tập nhiều điều từ họ. Trên thực tế, Jihyo sinh năm 1997 và kém Kang Daniel 1 tuổi. Tuy không chính xác như điều mà nam thần tượng thổ lộ nhưng leader của TWICE lại là một cô gái chín chắn, trưởng thành. Điều đó thể hiện qua việc cô nàng là trưởng nhóm của TWICE và dù không phải là thành viên lớn tuổi nhất nhưng lại là người rất cẩn trọng và giàu tình cảm.



Kang Daniel thích người phụ nữ chín chắn, trưởng thành

Kang Daniel cũng thích gọi bạn gái mình là "Kiddo" (nhóc con) vì người ấy thường thấp hơn và có bàn tay nhỏ

Jihyo cũng có đôi mắt to và khuôn mặt đáng yêu như trẻ con. Chiều cao và bàn tay của cô nàng tương thích với những chi tiết như Kang Daniel miêu tả

Đã từng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ fan nhưng đáng tiếc cặp đôi đã "đường ai nấy đi" sau hơn 1 năm hẹn hò

Mỹ nam True Beauty Cha Eun Woo và Dahyun đã được fan khắp nơi nhiệt tình "ship" khi cùng nhau xuất hiện trên phim ngắn Replies That Make Us Flutter. Từ ngoại hình, thần thái đến những màn tương tác ngọt như mía lùi của cả 2 khiến dân tình được dịp sôi sục. Đặc biệt, ánh mắt tình bể bình mà Cha Eun Woo dành cho mỹ nhân TWICE không khỏi làm trái tim các fangirl loạn nhịp.

Cha Eun Woo dành cho Dahyun ánh mắt cực ngọt khi cùng hợp tác

5. Onew (SHINee)

Không chỉ có Jungkook, dường như Nayeon được rất nhiều nam idol yêu mến. Trên một talk show, Onew từng tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng của mình là chị cả TWICE. Thành viên cùng nhóm Minho cũng tiết lộ rằng Onew thường xuyên ca ngợi nhan sắc xinh đẹp của cô nàng mỗi khi họ gặp nhau ở đài truyền hình. Tuy nhiên, hình mẫu lý tưởng của anh chàng cũng thay đổi nhanh như chớp vì trước đó, Onew cũng từng khen Tzuyu xinh đẹp như vậy.



Nayeon cũng là "crush" ruột của Onew

Nam diễn viên kiêm idol Kpop Gong Myung từng tham gia chương trình We Got Married với nữ diễn viên Jung Hye Sung vào năm 2016. Cả hai đã có một buổi hẹn hò đầu tiên ở khu trượt tuyết. Khi được "vợ hờ" hỏi về hình mẫu lý tưởng, Gong Myung đã tinh nghịch chọc giận Hye Sung rằng rằng mẫu hình lý tưởng của anh là Jeongyeon (TWICE). Thậm chí, Gong Myung còn ước Jeongyeon sẽ trở thành vợ mình. Anh chàng thành công khiến "vợ hờ" ghen "nổ mắt", nhưng cuối cùng cả hai đã nhanh chóng làm lành.



2 vợ chồng Gong Myung - Jung Hye Sung đã có cuộc cãi vã nho nhỏ liên quan đến Jeongyeon (TWICE)

Minhyuk và Nayeon đã có khoảng thời gian gần gũi trong quá trình quay Oh My God Tip. Các fan không khó để nhận thấy việc Minhyuk vô cùng thích thú và luôn hướng ánh mắt ngọt ngào nhất cho Nayeon. Nam idol thậm chí còn tỏ ra ngại ngùng khi chạm vào tay thành viên TWICE và khen ngợi dáng vẻ dễ thương của cô nàng.



Minhyuk cũng không thể thoát được sức hút mê hoặc của Nayeon

